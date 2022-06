Sanremo, Chiara Ferragni co-conduttrice del Festival: Amadeus sbanca i social con l’annuncio (video)

Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice della prima e dell’ultima puntata del Festival di Sanremo del prossimo anno. Ad annunciarlo è stato il direttore artistico Amadeus, ospite del Tg1 delle 20, nella serata d’esordio di Giorgia Cardinaletti alla conduzione dell’edizione serale.

Amadeus annuncia: «Chiara Ferragni co-conduttrice a Sanremo»

Dopo aver ricordato che la Rai, rispetto alla prossima edizione del Festival, gli ha dato mandato a marzo, Amadeus ha spiegato di aver già iniziato ad ascoltare le nuove canzoni e, ha aggiunto, «posso fare un primo annuncio», spiegando che «da oggi comincia ufficialmente il gemellaggio Sanremo-Tg1». «E allora – ha detto – sono in grado di dirvi chi sarà la co-conduttrice, la prima sera e l’ultima sera: apre e chiude il Festival di Sanremo, Chiara Ferragni».

E Sanremo schizza subito in tendenza su Twitter

L’annuncio di Amadeus è stato suggellato tempestivamente dalla stessa Ferragni, che su Instagram ha postato una foto in compagnia di Amadeus con la didascalia «Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere @sanremorai 2023», seguita da un cuore. Il posto in poco più di venti minuti ha raggiunto circa 20mila like. Immancabilmente, poi, l’hashtag #sanremo2023 è schizzato di tendenza su Twitter.