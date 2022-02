Sanremo, Sabrina Ferilli senza freni: “Faremo le tre di notte. Morandi è ancora vivo?”

Cronaca

05 feb 2022 di Angelica Orlandi

Sabrina Ferilli show nella conferenza stampa che precede la serata finale di Sanremo 2022 . Parla senza freni inibitori la popolare attrice, con il suo inconfondibile timbro romano e dice due- tre frasi che “gelano” la sala stampa. “Grandi risultati finora, poi magari” oggi “non faremo un c…”. La Ferilli si prepara a vivere da conduttrice al fianco di Amadeus la serata finale, ma lei inizia a fare spettacolo ben prima del fischio d’inizio del Festival. “Arriveremo alle tre di notte, faremo corsi di sopravvivenza“, ironizza l’attrice romana sui tempi lunghi della kermesse guidata da Amadeus, “Sono davvero contenta e applaudo a questo grande successo, da ‘esterna'”, dice riferendosi agli ascolti delle precedenti serate. “Bisogna essere contenti quando le cose funzionano, quando si riesce a colpire il bersaglio e fare 100: dovrebbe unirci tutti perché il risultato buono per l’azienda pubblica come la Rai è un risultato per tutti. Poi, magari, stasera non faremo un c…“. Gelo, Amadeus tocca ferro.

Sanremo, Ferilli show in conferenza stampa

L’attrice è arrivata al traguardo schivando il covid, tra misure d’emergenza e protocolli. In conferenza è alle prese con la mascherina ‘metti e togli’ e i separatori in plexiglas. Alla fine allarga le braccia ed esclama, nel suo romanesco verace: “Se poi s’ammalamo tutti, che ce frega? Oramai ‘Sanremo’ sarà finito, vorrà dì che ce ricovereranno tutti in gruppo…“. Tutti sbottano in una risata.

Ferilli ironizza: “Ho proposto ad Amadeus uun trenino tutti nudi…”

Poi si spinge con le battute per mettere bonariamente in difficoltà Amadeus: “Non canterò e non ballerò, ho proposto ad Amadeus di fare un trenino, tutti e due nudi, ma non ha accettato. Chissà, in un prossimo Sanremo…”, aggiunge sorniona. ” Magari, al prossimo scudetto della Roma? , ci scherzano i cronisti ricordando il suo “spogliarello” (a metà) in seguito alla vittoria del campionato della sua squadra del cuore. “Ma c’è il rischio – risponde al cronista di fede giallorossa – che quando accadrà, la ‘impalcatura’ non reggerà più!”. L’attrice interviene tra una domanda e l’altra, tra complimenti all’inviata di Radio Esercito (“Merita un applauso… io vivrei in una caserma!”); e battute sulla scaletta extralarge del Festival: “Gianni Morandi è ancora in vita? Lo avete fatto esibire alle 2 di notte…“.

“Sabrina Ferilli piace a tutti, è in pieno target per questo Festival. Mio figlio mi ha detto: ‘hai pensato alle presentatrici? Non puoi non far venire lei… Al tuo Festival non può non esserci Sabrina Ferilli…’. Sono felice che in un Sanremo giovane, che piace a tutti, per il gran finale ci sia Sabrina Ferilli”, dice Amadeus. Di condurre il festival proprio non ci pensa. In attesa di sapere se ad Amadeus verrà ridata la conduzione e la direzone artistica anche il prossimo anno, il discorso “uuna donna a Sanremo” tira. Ferilli si schermisce: “Condurre il festival? No… io voglio fare l’attrice”, ha detto. Escludendo, anche per il futuro, di poter essere al timone della manifestazione canora. “Mi piace fare l’attrice. Anche qualche divagazione al tema, ma presentare è un’altra cosa. Non mi piace la confusione di ruoli di questo periodo: la trovo pericolosa: ognuno deve fare il suo, e migliorarsi nel suo. Saltare di palo in frasca non incontra il mio parere positivo”, conclude dando una bordata ai tuttologi iperpresenzialisti.