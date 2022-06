Spiagge vip, la sinistra si genuflette alla Ferragni. Il presidente della Toscana Giani: “Grazie di averci scelto!”

“L’estate è la mia stagione preferita” scrive Chiara Ferragni postando una foto con la figlia sulla spiaggia di Forte dei Marmi. E il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani esulta come se avesse segnato la Fiorentina. “Grazie di averci scelto!”. Un duetto che farebbe impallidire gli operai di Piombino, se fosse ancora aperta l’acciaieria, un inchino della sinistra moderna alla miliardaria di turno per un pugno di like o di voti sui social. Come se le sorti del turismo toscano dipendessero dalla Ferragni o da Forte dei Marmi, il più ricco ed esclusivo dei siti balneari della regione.

Chiara Ferragni esalta il presidente della Toscana…

“Grazie a Chiara Ferragni per aver scelto la Toscana e la splendida Forte dei Marmi. In Versilia si prospetta già un’estate da record per le prenotazioni, forza!”, scrive su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, commentando la vacanza dell’influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni nella nota località della Versilia.

Giani ha condiviso il post della Ferragni che la mostra con la figlioletta Vittoria in braccio sulla spiaggia dell’Augustus Hotel & Resort, albergo a 5 stelle a Forte dei Marmi, “incastonato in uno spettacolare paesaggio, tra il litorale di finissima sabbia e le fitte pinete racchiuse dalla cerchia delle Alpi Apuane”.Immerso nel verde del suo ampio parco, l’hotel è composto da Villa Pesenti, dalla Nave, moderna struttura con vasti balconi con viste spettacolari verso le montagne, da sette ville con trattamento suite, dall’Augustus Lido, ex villa Agnelli, e dalla spiaggia privata Augustus Beach con elegante ristorante sul mare, raggiungibile attraverso un sottopassaggio ad uso esclusivo.

Cinque stelle, le tipiche spiagge degli operai di sinistra…