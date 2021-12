Chiara Ferragni e Fedez rendono social anche la scossa di terremoto: “Che paura, raga!” (video)

Anche la scossa di terremoto a Milano, se di professione sei un influencer, può diventare un’occasione per catturare nuovi follower. In questo caso, Chiara Ferragni e Fedez hanno approfittato della situazione per condividere il loro spavento con il popolo social.

I Ferragnez, che in questo periodo capitalizzano anche il successo della loro serie tv su Amazon, vivono in un attico all’ultimo piano. È immaginabile che la scossa sia stata avvertita in modo particolarmente intenso. Meno immaginabile che avrebbero fatto anche di un evento drammatico, un’occasione per le loro “stories”.



«Che paura raga», ha commentato la Ferragni nelle storie Instagram. “Ho sentito questa mega mega scossa, c’era anche Fede in casa e siamo corsi giù. Con la Mati (il cane Matilda ndr) in braccio, dalle scale. I bimbi sono dai nonni». Fedez, invece, ha condiviso sui social il video nel quale lui, la moglie e la cagnolina si trovano per strada, spaventati.

Chiara Ferragni e Fedez dopo la scossa: una promuove una borsa, l’altro fa boxe

Uno spavento relativo, visto che, appena un’ora dopo I Ferragnez hanno continuato a postare le loro attività commerciali: da una parte Chiara Ferragni ha posato con una nuova borsa di una notissima marca francese, commentando con un enfatico: “I love”. Dall’altra, il rapper ha posato in guantoni per la sua seduta di pugilato in palestra con un allenatore.

Non è la prima volta che un personaggio famoso documenta quasi in diretta un fatto di cronaca milanese. Lo ha fatto nell’estate scorsa il cantautore Morgan, tra l’altro da un appartamento non lontano da quello di Chiara Ferragni e Fedez. Una testimonianza drammatica, nel pieno svolgimento dell’incendio della Torre dei Moro, quando ancora era impossibile capire l’entità e se le fiamme avessero provocato danni o se avesse fatto vittime. Un video di venti minuti in diretta Instagram, nel quale Marco Castoldi, nome all’anagrafe di Morgan, ha documentato prima di tutti i telegiornali e tutti i notiziari nazionali e locali, l’incredibile rogo del palazzo di 15 piani. Messi a confronto i video, c’è da dire che come reporter Morgan surclassa i Ferragnez.