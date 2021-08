Incendio in un palazzo di 15 piani a Milano. La drammatica testimonianza di Morgan in diretta (video)

Un devastante incendio è scoppiato poco dopo le 17.30 in un appartamento del palazzo di via Antonini 32, a Milano, mandando a fuoco l’intero palazzo di quindici piani. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e numerose ambulanze e automediche, sono intervenute diverse pattuglie della polizia. Le fiamme si sarebbero sviluppate dall’ultimo piano dello stabile, il 15esimo, per poi estendersi a tutto l’edificio. Le strade attorno al palazzo sono bloccate e sono in corso le operazioni di spegnimento.

Il personale del 118 ha visitato venti persone rimaste coinvolte nell’incendio del palazzo in via Antonini a Milano. Nessuno risulta al momento intossicato o ferito. In zona è stato allestito un posto medico avanzato. Sono 15 le unità mediche presenti sul posto.

La drammatica ricostruzione video in queste ora arriva da un fotoreporter insospettabile. Il cantautore Morgan, che abita poco distante dal palazzo dove è scoppiato l’incendio, ha ripreso in diretta social le fasi principali del rogo.

Incendio nel palazzo di Milano: ci vivono diversi personaggi noti

Una testimonianza drammatica, nel pieno svolgimento dell’incendio, quando ancora era impossibile l’entità e se le fiamme avessero provocato danni o se avesse fatto vittime. Un video di venti minuti in diretta Instagram, nel quale Marco Castoldi, nome all’anagrafe di Morgan, ha documentato prima di tutti i telegiornali e tutti i notiziari nazionali e locali, l’incredibile rogo.

Ancora incerto il numero di persone ancora presenti nel palazzo. Sono in corso le operazione per verificare se all’interno ci siano ancora persone intrappolate dalle fiamme. In strada ci sono al momento centinaia di persone, tra residenti e curiosi, mentre dal palazzo continua ad alzarsi una densa colonna di fumo nero.