Morgan citato a giudizio per resistenza e ingiuria contro la polizia. E Bugo vuole 240mila euro da lui

Guai giudiziari per Morgan. Come riporta il Corriere della Sera, è stato notificato a Marco Castoldi, in arte Morgan, un decreto di citazione a giudizio per i “reati di resistenza e ingiurie a pubblico ufficiale”. Il tutto per i fatti che sarebbero avvenuti nel giugno del 2019, il giorno dell’esecuzione forzata dello sfratto dalla sua abitazione di via Adamello a Monza.

Morgan e l’appello per riappropriarsi della casa pignorata

Ora, a distanza di due anni, il cantautore è stato denunciato per presunta resistenza a pubblico ufficiale con offese verso gli agenti di polizia. Per il cantautore si profila dunque un altro processo. Morgan, in quel periodo, aveva lanciato un appello per cercare supporto per la sua battaglia per riappropriarsi della sua casa pignorata dal Tribunale di Monza a causa del mancato pagamento degli alimenti alle ex mogli Asia Argento e Jessica Mazzoli per le figlie Anna Lou e Lara.

Morgan imputato anche di stalking

Morgan è anche imputato di stalking davanti al gup, a seguito della denuncia di una collega 32enne con la quale aveva avuto una relazione sentimentale terminata in modo burrascoso. Per questa vicenda, il tribunale ha aggiornato l’udienza a luglio, per decidere sull’istanza di incompetenza territoriale presentata dai difensori dell’ex frontman dei Bluvertigo.

Bugo lo cita in giudizio

I problemi non finiscono qui. Come riporta il sito rollingstone.it Morgan è stato chiamato in giudizio da Bugo e altri autori del brano Sincero per due diverse contestazioni. «La prima riguarda l’aver cambiato il testo di Sincero a Sanremo e quindi portato il progetto all’eliminazione dalla gara. Il secondo perché l’artista ha condiviso sui social il brano (nelle sue diverse versioni) e altri riferimenti agli altri ex sodali». In totale, per danni patrimoniali e non, la richiesta pervenuta a Morgan è di 240mila euro. Via social è arrivata la reazione di Morgan, che in un post se l’è presa con chi in questo momento gli ha espresso tardiva solidarietà.