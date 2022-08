Basta telefonate indesiderate sul cellulare: come funziona lo strumento RPO e cosa fare

Una svolta importante per chi non ce la fa più ad essere contattato sul cellulare dai call center. Ora ci si può iscrivere senza alcun costo al RPO (Registro pubblico delle Opposizioni), anche attraverso numero verde o email. E si può richiedere il blocco delle telefonate indesiderate, come quelle degli operatori di telemarketing, su cellulare e telefono fisso. Cos’è il RPO? Come ci si iscrive? E come funziona? Lo si legge in un servizio dell’Adnkronos.

Telefonate indesiderate e RPO, come procedere

Nel Registro pubblico si potranno iscrivere, oltre ai numeri di telefono fissi anche i numeri di cellulare. Quindi, l’utente potrà iscrivere qualsiasi numero di telefono (fisso e mobile). Come procedere per lo stop alle telefonate indesiderate tramite RPO? Ci si può iscrivere gratis sul sito, via mail, al telefono o via fax. Ci si può iscrivere al Registro pubblico delle Opposizioni chiamando il numero verde 800 265 265 e seguendo la procedura in automatico, con la dettatura di alcuni dati personali come il codice fiscale o la partita Iva. In alternativa c’è anche la possibilità di fare tutto via raccomandata all’indirizzo del Gestore; via fax al 06.54224822; per e-mail: abbonati.rpo@fub.it compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita “area abbonato” sul sito: www.registrodelleopposizioni.it.

Le chiamate degli operatori bloccate entro 15 giorni

Le chiamate degli operatori di telemarketing saranno bloccate entro 15 giorni dalla richiesta, dal momento che tutte le aziende del settore iscritte al ROC (il Registro degli Operatori di Comunicazione), ossia tutte quelle che rispettano la legge sono tenute a consultare il Registro delle Opposizioni ed eliminare dalla lista i numeri che hanno tolto il consenso al trattamento dei dati. Le chiamate pubblicitarie, quindi, potranno essere fatte solo ai numeri non presenti nel registro. Niente più telefonate indesiderate, il ROP è in funzione.