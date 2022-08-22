Elezioni: l’elenco completo dei candidati di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato
Fratelli d’Italia ha chiuso le liste elettorali e ha pubblicato l’elenco definitivo delle candidature, collegio per collegio, tra uninominali e proporzionali. Ecco l’elenco completo dei candidati.
COGNOME NOME CAMERA UNINOMINALE
TESTA GUERINO ABRUZZO U02
MELONI GIORGIA ABRUZZO U03
CAIATA SALVATORE BASILICATA U01
FERRO WANDA CALABRIA U03
PECORARO GIUSEPPE CAMPANIA 1 U03
SCHIFONE MARTA CAMPANIA 1 U06
CANGIANO GEROLAMO CAMPANIA 2 U01
GIORGIANNI CARMEN LETIZIA CAMPANIA 2 U02
ROTONDI GIANFRANCO CAMPANIA 2 U04
VIETRI MARIA IMMACOLATA CAMPANIA 2 U05
FOTI TOMMASO EMILIA ROMAGNA U01
DONDI DANIELA EMILIA ROMAGNA U04
ANSALONE DALILA JOLANDA EMILIA ROMAGNA U06
BUONGUERRIERI ALICE EMILIA ROMAGNA U08
MALAGUTI MAURO EMILIA ROMAGNA U09
RIZZETTO WALTER FRIULI VENEZIA GIULIA U02
RAMPELLI FABIO LAZIO 1 U03
BELLUCCI MARIA TERESA LAZIO 1 U04
PALOMBI ALESSANDRO LAZIO 1 U09
CIOCCHETTI LUCIANO LAZIO 1 U06
ROTELLI MAURO LAZIO 2 U01
TRANCASSINI PAOLO LAZIO 2 U02
COLOSIMO CHIARA LAZIO 2 U03
RUSPANDINI MASSIMO LAZIO 2 U04
DE CORATO RICCARDO LOMBARDIA 1 U04
TREMONTI GIULIO LOMBARDIA 1 U09
FRASSINETTI PAOLA LOMBARDIA 1 U01
MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA LOMBARDIA 1 U03
OSNATO MARCO LOMBARDIA 1 U06
PELLICINI ANDREA LOMBARDIA 2 U01
CALOVINI GIANGIACOMO LOMBARDIA 3 U05
RAIMONDO CARMINE FABIO LOMBARDIA 4 U02
BENVENUTI GOSTOLI STEFANO MARIA MARCHE U03
CHIORINO ELENA PIEMONTE 1 U01
MONTARULI AUGUSTA PIEMONTE 1 U02
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA PIEMONTE 2 U03
COPPO MARCELLO PIEMONTE 2 U04
CIABURRO MONICA PIEMONTE 2 U05
ROCCELLA EUGENIA MARIA PUGLIA U01
MATERA MARIANGELA PUGLIA U03
IAIA DARIO PUGLIA U08
CONGEDO SAVERIO PUGLIA U09
LAMPIS GIANNI SARDEGNA U02
POLO BARBARA SARDEGNA U03
VARCHI MARIA CAROLINA SICILIA 1 U02
PISANO CALOGERO SICILIA 1 U05
CIANCITTO FRANCESCO MARIA SALVATORE SICILIA 2 U03
CANNATA GIOVANNI LUCA SICILIA 2 U04
ZUCCONI RICCARDO TOSCANA U03
ROSSI FABRIZIO TOSCANA U01
SIRELLO ANGELA TOSCANA U07
MAZZEI CHIARA TOSCANA U08
DE BERTOLDI ANDREA TRENTINO ALTO ADIGE U01
NORDIO CARLO VENETO U03
GARDINI ELISABETTA VENETO 2 U03
GIOVINE SILVIO VENETO 2 U04
CARETTA MARIA CRISTINA VENETO 2 U05
MASCHIO CIRO VENETO 2 U07
CANDIDATI FRATELLI D’ITALIA CAMERA PLURINOMINALE
TUTTI I CAPILISTA
COGNOME NOME CAMERA
CAPOLISTA ROSCANI FABIO ABRUZZO P01
SILVESTRI RACHELE ABRUZZO P01
TAVANI ANTONIO ABRUZZO P01
FASCIANI BENEDETTA ABRUZZO P01
CAPOLISTA MATTIA ALDO BASILICATA P01
SMALDINI MARIA BASILICATA P01
COVIELLO TOMMASO BASILICATA P01
CAPOLISTA FERRO WANDA CALABRIA P01
ANTONIOZZI ALFREDO CALABRIA P01
ROCCELLA EUGENIA MARIA CALABRIA P01
CALABRESE GIOVANNI CALABRIA P01
CAPOLISTA SCHIFONE MARTA CAMPANIA 1 P01
SCHIANO DI VISCONTI MICHELE CAMPANIA 1 P01
VIETRI MARIA IMMACOLATA CAMPANIA 1 P01
RUSSO GIOVANNI CAMPANIA 1 P01
CAPOLISTA SCHIFONE MARTA CAMPANIA 1 P02
SCANCARIELLO LUCA CAMPANIA 1 P02
VIETRI MARIA IMMACOLATA CAMPANIA 1 P02
RUSSO GIOVANNI CAMPANIA 1 P02
CAPOLISTA SCHIFONE MARTA CAMPANIA 2 P01
CERRETO MARCO CAMPANIA 2 P01
PACE ELEONORA CAMPANIA 2 P01
PAGANO VINCENZO CAMPANIA 2 P01
CAPOLISTA CIRIELLI EDMONDO CAMPANIA 2 P02
PACE ELEONORA CAMPANIA 2 P02
CARPENTIERI NUNZIO CAMPANIA 2 P02
MAIURI LUISA CAMPANIA 2 P02
CAPOLISTA FOTI TOMMASO EMILIA ROMAGNA P01
LUCASELLI YLENJA EMILIA ROMAGNA P01
VINCI GIANLUCA EMILIA ROMAGNA P01
RUSSO GAETANA EMILIA ROMAGNA P01
CAPOLISTA BIGNAMI GALEAZZO EMILIA ROMAGNA P02
LUCASELLI YLENJA EMILIA ROMAGNA P02
VINCI GIANLUCA EMILIA ROMAGNA P02
COLOMBO BEATRIZ EMILIA ROMAGNA P02
FOTI TOMMASO EMILIA ROMAGNA P03
LUCASELLI YLENJA EMILIA ROMAGNA P03
VINCI GIANLUCA EMILIA ROMAGNA P03
BUONGUERRIERI ALICE EMILIA ROMAGNA P03
CAPOLISTA MATTEONI NICOLE FRIULI VENEZIA GIULIA P01
LOPERFIDO EMANUELE FRIULI VENEZIA GIULIA P01
DIMINUTTO MARIKA FRIULI VENEZIA GIULIA P01
GARRITANI ANTONIO FRIULI VENEZIA GIULIA P01
CAPOLISTA MELONI GIORGIA LAZIO 1 P01
MOLLICONE FEDERICO LAZIO 1 P01
BELLUCCI MARIA TERESA LAZIO 1 P01
DE TOMA MASSIMILIANO LAZIO 1 P01
LOLLOBRIGIDA FRANCESCO LAZIO 1 P02
COLOSIMO CHIARA LAZIO 1 P02
VOLPI ANDREA LAZIO 1 P02
BELLUCCI MARIA TERESA LAZIO 1 P02
CAPOLISTA RAMPELLI FABIO LAZIO 1 P03
COLOSIMO CHIARA LAZIO 1 P03
ROSSI ANGELO LAZIO 1 P03
RUIU MARIA RACHELE LAZIO 1 P03
CAPOLISTA MILANI MASSIMO LAZIO 2 P01
SILVESTRI RACHELE LAZIO 2 P01
GIAMPIERI MASSIMO LAZIO 2 P01
LOLLOBRIGIDA FRANCESCO LAZIO 2 P02
COLOSIMO CHIARA LAZIO 2 P02
PULCIANI PAOLO LAZIO 2 P02
BARBONI MAURIZIA LAZIO 2 P02
CAPOLISTA ROSSO MATTEO LIGURIA P01
FRIJIA MARIA GRAZIA LIGURIA P01
CAVALLO CLAUDIO LIGURIA P01
BIANCHINI COSTANZA LIGURIA P01
CAPOLISTA MELONI GIORGIA LOMBARDIA 1 P01
MAULLU STEFANO GIOVANNI LOMBARDIA 1 P01
MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA LOMBARDIA 1 P01
MALAGOLA LORENZO LOMBARDIA 1 P01
CAPOLISTA TREMONTI GIULIO LOMBARDIA 1 P02
FRASSINETTI PAOLA LOMBARDIA 1 P02
PIETRELLA FABIO LOMBARDIA 1 P02
DI MAGGIO GRAZIA LOMBARDIA 1 P02
CAPOLISTA MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA LOMBARDIA 2 P01
MASCARETTI ANDREA LOMBARDIA 2 P01
SCIDURLO MANUELA LOMBARDIA 2 P01
TOMASINI ANDREA LOMBARDIA 2 P01
CAPOLISTA KELANY SARA LOMBARDIA 2 P02
MAERNA NOVO UMBERTO LOMBARDIA 2 P02
MAZZALI BARBARA LOMBARDIA 2 P02
MOLINARI STEFANO LOMBARDIA 2 P02
CAPOLISTA TREMAGLIA ANDREA LOMBARDIA 3 P01
ARDESI ALESSIA LOMBARDIA 3 P01
ZUCCHINALI DANIELE LOMBARDIA 3 P01
MAGONI LARA LOMBARDIA 3 P01
FRASSINETTI PAOLA LOMBARDIA 3 P02
SBARDELLA LUCA LOMBARDIA 3 P02
ALMICI CRISTINA LOMBARDIA 3 P02
INSELVINI PAOLO LOMBARDIA 3 P02
CAPOLISTA MACCARI CARLO LOMBARDIA 4 P01
CHIESA PAOLA MARIA LOMBARDIA 4 P01
FOGGETTI STEFANO LOMBARDIA 4 P01
BAGGI GIULIA LOMBARDIA 4 P01
CAPOLISTA ALBANO LUCIA MARCHE P01
BALDELLI ANTONIO MARCHE P01
SILVESTRI RACHELE MARCHE P01
BALESTRIERI ANDREA MARCHE P01
PADUANO LUCIANO FIORAVANTE MOLISE P01
CAPOLISTA MONTARULI AUGUSTA PIEMONTE 1 P01
PERISSA MARCO PIEMONTE 1 P01
CIABURRO MONICA PIEMONTE 1 P01
CROSETTO GIOVANNI PIEMONTE 1 P01
CAPOLISTA MONTARULI AUGUSTA PIEMONTE 1 P02
PERISSA MARCO PIEMONTE 1 P02
ZURZOLO IMMACOLATA PIEMONTE 1 P02
RAVALLI GIOVANNI PIEMONTE 1 P02
CAPOLISTA COMBA FABRIZIO PIEMONTE 2 P01
CIABURRO MONICA PIEMONTE 2 P01
POZZOLO EMANUELE PIEMONTE 2 P01
MERLIN BARBARA PIEMONTE 2 P01
CAPOLISTA COMBA FABRIZIO PIEMONTE 2 P02
CIABURRO MONICA PIEMONTE 2 P02
AMICH VINCENZO PIEMONTE 2 P02
BARBERO FEDERICA PIEMONTE 2 P02
CAPOLISTA LANCELLOTTA ELISABETTA CHRISTIANA MOLISE P01
LA SALANDRA GIANDONATO PUGLIA P01
COLOSIMO CHIARA PUGLIA P01
GALANTINO DAVIDE PUGLIA P01
DE BENEDETTO FEDERICA PUGLIA P01
CAPOLISTA MELONI GIORGIA PUGLIA P02
GEMMATO MARCELLO PUGLIA P02
DE MARZO LAURA PUGLIA P02
COLAMUSSI MATTEO PUGLIA P02
GEMMATO MARCELLO PUGLIA P03
MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA PUGLIA P03
MAIORANO LUIGI GIOVANNI PUGLIA P03
MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA PUGLIA P04
DE BENEDETTO FEDERICA PUGLIA P03
CAPOLISTA FITTO RAFFAELE PUGLIA P04
GABELLONE ANTONIO MARIA PUGLIA P04
SARACINO CHIARA PUGLIA P04
CAPOLISTA DEIDDA SALVATORE SARDEGNA P01
FRASSINETTI PAOLA SARDEGNA P01
MURA FRANCESCO SARDEGNA P01
LAI MANUELA SARDEGNA P01
CAPOLISTA MELONI GIORGIA SICILIA 1 P01
CARAMANNA GIANLUCA SICILIA 1 P01
CAPOLISTA VARCHI MARIA CAROLINA SICILIA 1 P01
CANNELLA PIETRO SICILIA 1 P01
VARCHI MARIA CAROLINA SICILIA 1 P02
GIORDANO ANTONIO SICILIA 1 P02
ROCCELLA EUGENIA MARIA SICILIA 1 P02
POREGA VALFREDO SICILIA 1 P02
CAPOLISTA LEO MAURIZIO SICILIA 2 P01
VARCHI MARIA CAROLINA SICILIA 2 P01
RIZZO FRANCESCO SICILIA 2 P01
MELONI GIORGIA SICILIA 2 P02
MESSINA MANLIO SICILIA 2 P02
NATOLI ROSANNA SICILIA 2 P02
CARDILLO GAETANO ALBERTO SEBY SICILIA 2 P02
CAPOLISTA CANNATA GIOVANNI LUCA SICILIA 2 P03
FERRO WANDA SICILIA 2 P03
ROTONDI GIANFRANCO SICILIA 2 P03
LONGI ELIANA SICILIA 2 P03
CAPOLISTA DONZELLI GIOVANNI TOSCANA P01
LA PORTA CHIARA TOSCANA P01
AMORESE ALESSANDRO TOSCANA P01
GORI IRENE TOSCANA P01
CAPOLISTA LA PORTA CHIARA TOSCANA P02
ROSSI FABRIZIO TOSCANA P02
COLOSIMO CHIARA TOSCANA P02
MICHELOTTI FRANCESCO TOSCANA P02
CAPOLISTA DONZELLI GIOVANNI TOSCANA P03
LA PORTA CHIARA TOSCANA P03
BAGNOLI MATTEO TOSCANA P03
GAMBINI GIULIA TOSCANA P03
CAPOLISTA AMBROSI ALESSIA TRENTINO ALTO ADIGE P01
GALATEO MARCO TRENTINO ALTO ADIGE P01
GEROSA FRANCESCA TRENTINO ALTO ADIGE P01
CAPOLISTA PRISCO EMANUELE UMBRIA P01
LA PORTA CHIARA UMBRIA P01
SQUARTA MARCO UMBRIA P01
PACE ELEONORA UMBRIA P01
CAPOLISTA NORDIO CARLO VENETO P01
CARETTA MARIA CRISTINA VENETO P01
FILINI FRANCESCO VENETO P01
MARCHETTO MARINA VENETO P01
CAPOLISTA MAZZI GIANMARCO VENETO 2 P01
GARDINI ELISABETTA VENETO 2 P01
ZANON GABRIELE VENETO 2 P01
BALDI ELISABETTA VENETO 2 P01
CAPOLISTA CARETTA MARIA CRISTINA VENETO 2 P02
URZI’ ALESSANDRO VENETO 2 P02
GARDINI ELISABETTA VENETO 2 P02
IERARDI MATTIA VENETO 2 P02
CAPOLISTA MASCHIO CIRO VENETO 2 P03
MORGANTE MADDALENA VENETO 2 P03
PADOVANI MARCO VENETO 2 P03
SANDRIN MARIA CRISTINA VENETO 2 P03
CANDIDATI FRATELLI D’ITALIA SENATO UNINOMINALE
LIRIS GUIDO QUINTINO ABRUZZO U01
RAPANI ERNESTO CALABRIA U01
SCARLATO ELENA CAMPANIA U05
BARBARO CLAUDIO CAMPANIA U07
PETRENGA GIOVANNA CAMPANIA U01
COSENZA GIULIA CAMPANIA U02
IANNONE ANTONIO CAMPANIA U03
BALBONI ALBERTO EMILIA ROMAGNA U04
FAROLFI MARTA EMILIA ROMAGNA U05
CIRIANI LUCA FRIULI VENEZIA GIULIA U01
MENNUNI LAVINIA LAZIO U02
MIELI ESTER LAZIO U04
SILVESTRONI MARCO LAZIO U05
BERRINO GIOVANNI LIGURIA U01
RAUTI ISABELLA LOMBARDIA U04
LA RUSSA IGNAZIO BENITO MARIA LOMBARDIA U05
TERZI DI SANT’AGATA GIULIOMARIA LOMBARDIA U09
GARNERO SANTANCHE’ DANIELA LOMBARDIA U11
LEONARDI ELENA MARCHE U01
AMBROGIO PAOLA PIEMONTE U02
NASTRI GAETANO PIEMONTE U03
FALLUCCHI ANNA MARIA PUGLIA U01
MELCHIORRE FILIPPO PUGLIA U03
NOCCO VITA MARIA PUGLIA U04
ZEDDA ANTONELLA SARDEGNA U01
PERA MARCELLO SARDEGNA U02
RUSSO RAOUL SICILIA U02
MUSUMECI SEBASTIANO SICILIA U04
SALLEMI SALVATORE SICILIA U05
BUCALO CARMELA SICILIA U06
PETRUCCI SIMONA TOSCANA U01
LA PIETRA PATRIZIO GIACOMO TOSCANA U03
PICCHI FEDERICA TOSCANA U04
ZAFFINI FRANCESCO UMBRIA U01
SPERANZON RAFFAELE VENETO U01
DE CARLO LUCA VENETO U02
CANDIDATI FRATELLI D’ITALIA SENATO PLURINOMINALE
CAPILISTA COGNOME NOME SENATO
CAPOLISTA SIGISMONDI ETELWARDO ABRUZZO P01
ROSSI MARILENA ABRUZZO P01
PERAZZETTI MATTEO ABRUZZO P01
CAPOLISTA ROSA GIANNI BASILICATA P01
GUERRICCHIO ANNAMARIA BASILICATA P01
CAPOLISTA ORSOMARSO FAUSTO CALABRIA P01
CUSUMANO GIOVANNA MARGHERITA CALABRIA P01
LA GAMBA PASQUALE CALABRIA P01
BOTTARO MARIA ADELE CALABRIA P01
CAPOLISTA PERA MARCELLO CAMPANIA P01
PETRENGA GIOVANNA CAMPANIA P01
RASTRELLI SERGIO CAMPANIA P01
PELUSO GABRIELLA CAMPANIA P01
CAPOLISTA PETRENGA GIOVANNA CAMPANIA P02
MATERA DOMENICO CAMPANIA P02
SCARLATO ELENA CAMPANIA P02
FABBRICATORE GIUSEPPE CAMPANIA P02
CAPOLISTA LEONARDI ELENA EMILIA ROMAGNA P01
BARCAIUOLO MICHELE EMILIA ROMAGNA P01
BUCALO CARMELA EMILIA ROMAGNA P01
ARAGONA ALESSANDRO EMILIA ROMAGNA P01
CAPOLISTA BALBONI ALBERTO EMILIA ROMAGNA P02
FAROLFI MARTA EMILIA ROMAGNA P02
LISEI MARCO EMILIA ROMAGNA P02
SPINELLI DOMENICA EMILIA ROMAGNA P02
CIRIANI LUCA FRIULI VENEZIA GIULIA P01
TUBETTI FRANCESCA FRIULI VENEZIA GIULIA P01
TURRIDANO GIAMBATTISTA FRIULI VENEZIA GIULIA P01
CAPOLISTA GARNERO SANTANCHE’ DANIELA LAZIO P01
DE PRIAMO ANDREA LAZIO P01
MIELI ESTER LAZIO P01
SCURRIA MARCO LAZIO P01
CAPOLISTA AUGELLO ANDREA LAZIO P02
RAUTI ISABELLA LAZIO P02
CALANDRINI NICOLA LAZIO P02
PELLEGRINO CINZIA LAZIO P02
CAPOLISTA MENIA ROBERTO LIGURIA P01
FERRO SIMONA LIGURIA P01
CAMPANELLA ALBERTO LIGURIA P01
CAPOLISTA BUTTI ALESSIO LOMBARDIA P01
CARUSO FRANCESCA LOMBARDIA P01
MANCINO ROSARIO ANTONIO LOMBARDIA P01
CATTANEO CRISTINA LOMBARDIA P01
CAPOLISTA LA RUSSA IGNAZIO BENITO MARIA LOMBARDIA P02
GARNERO SANTANCHE’ DANIELA LOMBARDIA P02
SISLER SANDRO LOMBARDIA P02
MANCINI PAOLA LOMBARDIA P02
CAPOLISTA GARNERO SANTANCHE’ DANIELA LOMBARDIA P03
ANCAROTTI RENATO LOMBARDIA P03
MANCINI PAOLA LOMBARDIA P03
MAFFONI GIANPIETRO LOMBARDIA P03
CAPOLISTA CASTELLI GUIDO MARCHE P01
GUALTIERI ROMINA MARCHE P01
RICCHIUTI PASQUALE MARCHE P01
CAPOLISTA DELLA PORTA COSTANZO MOLISE P01
CAPOLISTA GARNERO SANTANCHE’ DANIELA PIEMONTE P01
MALAN LUCIO PIEMONTE P01
AMBROGIO PAOLA PIEMONTE P01
PUGLISI ETTORE PIEMONTE P01
CAPOLISTA MALAN LUCIO PIEMONTE P02
AMBROGIO PAOLA PIEMONTE P02
SALVITTI GIORGIO PIEMONTE P02
PELLANDA GIOVANNA PIEMONTE P02
CAPOLISTA FAZZOLARI GIOVANBATTISTA PUGLIA P01
RAUTI ISABELLA PUGLIA P01
ZULLO IGNAZIO PUGLIA P01
MELE STELLA PUGLIA P01
CAPOLISTA ZEDDA ANTONELLA SARDEGNA P01
SATTA GIOVANNI SARDEGNA P01
PORCU FEDERICA SANTINA SARDEGNA P01
CAPOLISTA BUCALO CARMELA SICILIA P01
SCARPINATO FRANCESCO PAOLO SICILIA P01
PETRENGA GIOVANNA SICILIA P01
RAVETTO MARIO FLUGY SICILIA P01
CAPOLISTA MUSUMECI SEBASTIANO SICILIA P02
BUCALO CARMELA SICILIA P02
POGLIESE SALVATORE DOMENICO ANTONIO SICILIA P02
PETRENGA GIOVANNA SICILIA P02
CAPOLISTA LA PIETRA PATRIZIO GIACOMO TOSCANA P01
GARNERO SANTANCHE’ DANIELA TOSCANA P01
MARCHESCHI PAOLO TOSCANA P01
CAMPIONE SUSANNA DONATELLA TOSCANA P01
CAPOLISTA GUIDI ANTONIO UMBRIA P01
SCOCCIA MARGHERITA UMBRIA P01
CAPOLISTA URSO ADOLFO VENETO P01
COSENZA GIULIA VENETO P01
AMIDEI BARTOLOMEO VENETO P01
BARBAN HELENIA VENETO P01
CAPOLISTA RAUTI ISABELLA VENETO P02
URSO ADOLFO VENETO P02
COSENZA GIULIA VENETO P02
GELMETTI MATTEO VENETO P02
ELENCO CANDIDATI ESTERO
CAMERA DEI DEPUTATI Europa: Arnone Giuseppe, Stabile Giuseppe. America del Nord: Di Giuseppe Andrea, Zara Antonio. America del Sud: De Palma Vito. Asia, Africa, Oceania, Antart. Cossari Giuseppe.
SENATO DELLA REPUBBLICA Europa: Zehentner Alessandro. America del Nord: Arcobelli Vincenzo America del Sud: Filippaldi Emerson. Asia, Africa, Oceania, Antart. Nan Enrico.