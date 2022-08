Atlantismo, fisco e sicurezza: approvato il programma di centrodestra. Ecco il documento

Quindici punti, dall’economia all’ambiente, dall’Atlantismo alle riforme, al presidenzialismo, dal fisco ai giovani, dal Ponte sullo Stretto al sostegno alla famiglia. Il centrodestra ha un programma di governo, non un cartello “elettorale”, e a quei quindici punti che sintetizzano l’accordo politico scaturito dal tavolo del programma del centrodestra oggi ‘approvato’ dai leader del centrodestra, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

L’intesa tra Berlusconi, Meloni e Salvini: “Un piano concreto e realizzabile”

I leader dei partiti che compongono il centrodestra – informa un comunicato congiunto – “hanno condiviso e dato il via libera al programma di governo che la coalizione realizzerà dopo le elezioni del 25 settembre, quando, finalmente, l’Italia potrà avere un governo coeso e capace di dare al Paese delle risposte concrete“.

“Un programma che si articola in 15 punti, concreto e realizzabile, incentrato sulla difesa dell’interesse nazionale e della Patria, sulla crescita economica e sulla difesa del potere d’acquisto delle famiglie. Nel documento, elaborato nelle scorse settimane da un tavolo tecnico composto dai delegati di tutte le forze del centrodestra, vengono ribaditi i nostri valori e la nostra collocazione in Europa, nell’Alleanza Atlantica e in Occidente e tutti gli elementi che sono indispensabili per affrontare i problemi dell’Italia e dare finalmente il via a un rilancio che non può più essere rinviato. Dalla realizzazione delle infrastrutture strategiche alle riforme istituzionali, della giustizia e della pubblica amministrazione, passando, ovviamente per la necessità di impostare sin da subito un fisco più equo”, conclude la nota.

I 15 punti del programma del centrodestra

Ecco i 15 punti riportati nel documento PER L’ITALIA Accordo quadro di programma per un Governo di centrodestra (qui il Pdf) approvato oggi dai tre leader e riportati dall‘Adnkronos.

1. Italia, a pieno titolo parte dell’Europa, dell’Alleanza Atlantica e dell’Occidente

Più Italia in Europa, più Europa nel Mondo – Politica estera incentrata sulla tutela dell’interesse nazionale e la difesa della Patria – Rispetto delle alleanze internazionali e rafforzamento del ruolo diplomatico dell’Italia nel contesto geopolitico – Rispetto degli impegni assunti nell’Alleanza Atlantica, anche in merito all’adeguamento degli stanziamenti per la difesa, sostegno all’Ucraina di fronte all’invasione della Federazione Russa e sostegno ad ogni iniziativa diplomatica volta alla soluzione del conflitto – Piena adesione al processo di integrazione europea, con la prospettiva di un’Unione Europea più politica e meno burocratica – Revisione delle regole del Patto di stabilità e della governance economica al fine di attuare politiche in grado di assicurare una crescita stabile e duratura e la piena occupazione – Tutela degli interessi nazionali nella discussione dei dossier legislativi europei, anche alla luce dei cambiamenti avvenuti nel contesto internazionale, con particolare riferimento alla transizione ecologica – Incentivare il processo di designazione di sedi di enti internazionali sul territorio italiano – Centralità dell’Italia nell’area mediterranea – Piano straordinario europeo per lo sviluppo del continente africano, anche attraverso politiche di cooperazione internazionale finalizzate alla crescita socio-economica e alla stabilità politica – Difesa e promozione delle radici e identità storiche e culturali classiche e giudaico- cristiane dell’Europa.

2. Infrastrutture strategiche e utilizzo efficiente delle risorse europee Pieno utilizzo delle risorse del PNRR, colmando gli attuali ritardi di attuazione

– Accordo con la Commissione europea, così come previsto dai Regolamenti europei, per la revisione del PNRR in funzione delle mutate condizioni, necessità e priorità – Efficientamento dell’utilizzo dei fondi europei con riferimento all’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime – Garantire la piena attuazione delle misure previste per il Sud Italia e le aree svantaggiate – Rendere l’Italia competitiva con gli altri Stati europei attraverso l’ammodernamento della rete infrastrutturale e la realizzazione delle grandi opere. Potenziamento della rete dell’alta velocità per collegare tutto il territorio nazionale dal Nord alla Sicilia, realizzando il ponte sullo Stretto – Potenziamento e sviluppo delle infrastrutture digitali ed estensione della banda ultralarga in tutta Italia – Difesa delle infrastrutture strategiche nazionali

3. Riforme istituzionali, della giustizia e della Pubblica Amministrazione secondo Costituzione

Elezione diretta del Presidente della Repubblica – Attuare il percorso già avviato per il riconoscimento delle Autonomie ai sensi dell’art. 116, comma 3 della Costituzione, garantendo tutti i meccanismi di perequazione previsti dall’art. 119 della Costituzione – Piena attuazione della legge sul federalismo fiscale e Roma Capitale – Valorizzazione del ruolo degli enti locali – Riforma della giustizia e dell’ordinamento giudiziario: separazione delle carriere e riforma del CSM – Riforma del processo civile e penale: giusto processo e ragionevole durata, efficientamento delle procedure, stop ai processi mediatici e diritto alla buona fama – Riforma del diritto penale: razionalizzazione delle pene e garanzia della loro effettività, riforma del diritto penale dell’economia, interventi di efficientamento su precetti e sanzioni penali – Principio della pari dignità fra Pubblica Amministrazione e cittadino – Delegificazione e deregolamentazione per razionalizzare il funzionamento della Pubblica Amministrazione – Digitalizzazione, efficientamento e ammodernamento della Pubblica Amministrazione – Semplificazione del Codice degli appalti.

4. Per un fisco equo

Riduzione della pressione fiscale per famiglie, imprese e lavoratori autonomi – No a patrimoniali dichiarate o mascherate – Abolizione dei micro tributi che comportano eccessivi oneri di gestione per lo Stato – Pace fiscale e “saldo e stralcio”: accordo tra cittadini ed Erario per la risoluzione del pregresso – Politiche fiscali ispirate al principio del “chi più assume, meno paga” – Estensione della flat tax per le partite IVA fino a 100.000 euro di fatturato, flat tax su incremento di reddito rispetto alle annualità precedenti, con la prospettiva di ulteriore ampliamento per famiglie e imprese – Semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione del complesso sistema tributario

Rapporto più equo tra Fisco e contribuenti: procedure semplificate, onere della prova fiscale a carico dello Stato, riforma della giustizia tributaria e superamento dell’eccesso di afflittività del sistema sanzionatorio – Introduzione del “conto unico fiscale” per la piena e immediata compensazione dei crediti e dei debiti verso la PA – Diritto al conto corrente per tutti i cittadini.