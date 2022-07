Usa-Cina, cinque ore di colloquio ai massimi livelli: c’è l’intesa “per migliorare le relazioni”

Al di là della versione statunitense, le note ufficiali del ministro degli Esteri cinese Wang Yi sostengono che sia stato raggiunto un “consenso” per migliorare le relazioni tra Cina e Usa. Secondo Pechino, “le due parti” hanno “raggiunto un consenso” per fare in modo che “il gruppo di lavoro congiunto sino-americano” ottenga “maggiori risultati”.

Blinken ha detto di sperare in colloqui “costruttivi” con la Cina, parlando in avvio del bilaterale con il suo omologo Wang Yi, a margine del G20 ministeriale degli Esteri di Bali. “In una relazione complessa come quella tra Stati Uniti e Cina, c’è molto di cui parlare”, ha osservato Blinken. La replica di Wang Yi: “Il presidente Xi Jinping crede nella cooperazione e nel ‘rispetto reciproco’ tra le due maggiori potenze economiche del mondo. La Cina e gli Stati Uniti sono due Paesi principali ed è necessario che mantengano scambi normali”.

La questione russa e quella di Taiwan

La direzione delle relazioni tra Stati Uniti e Cina rischia di “smarrire ulteriormente il cammino” a causa di quelli che per Pechino sono problemi di percezione negli Usa rispetto al gigante asiatico, aggiunge però diplomazia di Pechino sul lungo colloquio a Bali tra il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, e il segretario di Stato americano, Antony Blinken. Uno scambio che la Cina definisce “schietto” e “approfondito”, dedicato anche alla “questione ucraina”.

La Cina chiede agli Usa la revoca dei dazi aggiuntivi e la fine delle “sanzioni unilaterali contro aziende cinesi”. Su Taiwan, l’isola che Pechino considera una “provincia ribelle” da “riunificare”, il gigante asiatico invita gli Usa alla “cautela” e a “non inviare segnali sbagliati alle forze per l’ ‘indipendenza’ di Taiwan”.