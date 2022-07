Quiz surreale al concorso per docenti: ambiguità, errori e un test “visionario” di geometria. FdI: va annullato

Scuola, il flop del concorso docenti unisce al danno anche la beffa: nel quiz d’esame, surreale e zeppo di errori e imprecisioni, proposto agli insegnanti, spunta persino una domanda su una figura geometrica inesistente. Eppure dal governo non solo scelgono di non annullare la prova. Ma decidono anche di rivalutare comunque la graduatoria aggiornata a dopo il test…FdI, da sempre attento e sensibile alla sconfinata e martoriata galassia scolastica, denuncia l’accaduto. E attraverso Ella Bucalo e Paola Frassinetti, deputati di Fratelli d’Italia – e rispettivamente responsabile Scuola e del dipartimento Istruzione – rilanciano la sfida. E annunciano: «Presenteremo un’interrogazione perché il concorso venga annullato».

Concorso per docenti, FdI: ecco bisognerebbe annullarlo

Ella Bucalo e Paola Frassinetti, deputati di Fratelli d’Italia e rispettivamente responsabile Scuola e del dipartimento Istruzione, sottolineano in rosso errori, imprecisioni e ambiguità presenti nella prova. Fratelli d’Italia chiede di invalidare la prova, perché «se l’errore è umano, il perdurare di esso e l’ambiguità di non riconoscerlo, è davvero inammissibile», dichiarano le sue esponenti. Poi proseguono: «Si parla del flop della procedura di reclutamento del personale docente. Con quiz a crocette che sostituisce la normale procedura ordinaria per la scuola secondaria. Quiz con quesiti di svolgimento totalmente fuori da ogni logica di selezione».

«Quiz erronei e ambigui formulati più per decimare la platea che per selezionare i migliori»

E ancora. «Ai partecipanti, quando è andata bene», il test sottoponeva «domande mortificanti, perché non pertinenti ad una valutazione totalizzante del candidato, utile a determinare la interezza sì delle sue componenti nozionistiche. Ma anche della sua preparazione e della sua specifica competenza. Innumerevoli gli esempi di quiz mal posti. Fuori programma. Erronei, o anche solo ambigui, formulati, parrebbe, con l’obiettivo di decimare in qualche modo la platea dei concorrenti, più che di selezionare i migliori».

Concorso per docenti, spunta pure la domanda di geometria su un solido inesistente

«Una delle domande – continuano le esponenti di FdIi – riguardava un quesito matematico, basato su un “parallelogramma esagonale”, figura geometrica inesistente. Ebbene, accortisi dei vari errori, dal governo non hanno annullato la prova, ma hanno deciso di rivalutare la graduatoria. Inconcepibile. Per questo motivo presenteremo un’interrogazione» relativa alla necessità di annullare il concorso. «Per ridare dignità e tutela ai partecipanti. Con la sola correzione dei punteggi, infatti, il concorso è falsato. Inoltre chiederò che nella fase transitoria non venga riproposto questo sistema fallimentare. Non è il modo giusto per valutare il merito di tanti docenti. E, soprattutto, non è il modo giusto per tutelare un precariato sempre più abbandonato a se stesso».