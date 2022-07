Orrore a Stresa, denuncia lo stupro del branco: “Amici mi hanno violentato in spiaggia. Tra loro una ragazza”

Stupro a Stresa, la denuncia di una 20enne al “branco di amici”

Tutto succede in una notte di fine giugno come tante. Su una spiaggia libera della località lacustre dove, secondo le ricostruzioni ipotizzate dagli inquirenti al lavoro sul caso, in base alla denuncia della vittima di cui riferisce, tra gli altri, il sito del Tgcom24, «la giovane avrebbe trascorso la serata con gli amici in alcuni locali sul Lago Maggiore. Per poi andare con loro in riva al lago, a Stresa. Lì sarebbe stata aggredita e violentata» dal branco di giovani, amici e conoscenti…