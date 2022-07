Omicidio a Cosenza, un’insegnante 71enne uccisa a coltellate: il marito ha confessato

Ancora un caso di femminicidio. Una donna di 71 anni è stata trovata morta, riversa sul letto e con ferite di arma da taglio, a Mandatoriccio Marina in provincia di Cosenza. Le coltellate le sarebbero state inflitte al torace e all’addome. Il marito 73enne che non si trovava nell’abitazione, rintracciato è stato portato in caserma dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano dove, come riporta l’Adnkronos, ha poi confessato.

Dissidi familiari alla base dell’omicidio

Secondo quanto apprende l’Adnkronos, alla base dell’omicidio ci sarebbero dissidi familiari. Già in passato la donna avrebbe subito maltrattamenti da parte del marito.

Omicidio a Cosenza, la ricostruzione del caso

Il corpo della vittima è stato trovato dai carabinieri sul letto matrimoniale della casa. L’uomo, come ricostruisce il Corriere.it, «dopo aver accoltellato la moglie, è uscito di casa ed andato al bar. È qui che l’hanno rintracciato i carabinieri. I militari dopo aver sfondato la porta d’ingresso della palazzina hanno scoperto il cadavere della donna nella stanza da letto».

Omicidio a Cosenza, sul corpo della vittima sarà eseguita l’autopsia

L’uomo, anche lui pensionato, interrogato dai carabinieri in primo momento avrebbe negato ogni responsabilità. Come riporta l’Adnkronos, a segnalare che qualcosa non andava sarebbe stata la figlia della donna, che da due giorni non aveva avuto contatti con la madre. Sul corpo della vittima sarà eseguita l’autopsia.

L’omicidio avvenuto a Rimini

La spirale di femminicidi non si arresta. La scorsa settimana a Rimini era stata uccisa un’altra donna. Un delitto cruento. Come ricostruisce il restodelcarlino.it una cinquantina di coltellate al capo, al collo e alle braccia, inclusa quella che le ha lacerato la carotide che si aggiungono ai 17 colpi di mattarello con cui, stando alle ricostruzioni, sarebbe cominciata l’aggressione. Accusato dell’omicidio il compagno della donna.