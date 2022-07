Letta fa l’equilibrista tra Conte e Draghi in cerca di un compromesso che tenga insieme i cocci del governo

Letta equilibrista sul filo del governo, traballa alla ricerca di un salvataggio al quadrato: quello degli equilibri dell’esecutivo e quello dei rapporti con gli alleati grillini che minacciano l’uscita dall’esecutivo. Non c’è l’accordo sul decreto Aiuti, Conte vuole la modifica del Superbonus. E oggi c’è l’incontro con Draghi che intanto apre alle richieste del Movimento e il segretario del Pd concentra tutte le sue energie – sarebbe meglio dire tutte le sue speranze – sul summit tra premier ed ex premier. Così, ospite della De Gregorio e di Parenzo – concilianti come non mai con l’ospite di turno – dallo studio di In onda su La 7, sul terreno minato che sta attraversando, Letta si limita a dichiarare: «Spero e penso che ci sarà un passo avanti nel chiarimento tra il presidente Draghi e Conte».

Letta: «Serve esecutivo solido per affrontare crisi sociale»

Un percorso impervio, quello su cui si ritrova inerpicato il numero uno del Nazareno, un percorso che lo vede sospeso funambolicamente a mezz’aria tra “il vorrei, ma non posso”, nel tentativo di trattenere l’alleato grillino recalcitrante. Mentre il Paese annaspa nelle criticità con un esecutivo – di cui il Pd è al momento il maggiore azionista – perennemente in cerca di un “centro di gravità permanente”. Con la Lega a un passo dallo strappo, e la galassia pentastellata depauperata e in panne dopo la scissione di Di Maio.

Letta, funambolo sospeso a mezz’aria tra criticità nazionali e crisi a 5 stelle

Tanto che, lo stesso Letta ospite in tv, da La7 ieri sera ha ribadito: «Io penso che il nostro Paese abbia bisogno di stabilità, di un governo in grado di affrontare la sfida dell’inflazione, del costo dell’energia. C’è la necessità di interventi per calmierare i costi dell’energia, dell’inflazione che è la più alta da 35 anni e per arrivare in autunno a un intervento significativo per aumentare i salari grazie alla riduzione del cuneo fiscale, delle tasse sul lavoro. Per questo complesso di interventi sulla sofferenza sociale che sta vivendo il nostro Paese, serve un governo forte e solido».

Pd in soccorso di Conte in balia dei big pentastellati in pressing sull’uscita dal governo

Dichiarazioni ottimistiche e frasi concilianti che poco si addicono anche solo alla giornata di ieri, a dir poco caotica e convulsa. Una giornata che ha visto i Palazzi circondati dai tassisti in sciopero, con i più agguerriti che hanno addirittura tentato lo sfondamento in Piazza Colonna, alle pendici di Palazzo Chigi. Target sensibile che i manifestanti, subito respinti dalle forze dell’ordine, hanno tentato di presidiare. Mentre il padrone di casa era in trasferta ad Ankara da Erdogan, e il suo predecessore alle prese con i big pentastellati in pressing, e in particolare con l’aut aut di Paola Taverna: «Se c’è la fiducia, se non ci fanno modificare il Superbonus, dobbiamo andarcene»…