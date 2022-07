La sinistra mobilita anche i clochard per convincere Draghi a restare: “Ci aiuta molto”

La seguente, incredibile dichiarazione politica di sostegno al governo Draghi, è stata formulata l’altra sera, a piazza San Silvestro, a Roma, da un clochard, infiltrato tra esponenti del centrosinistra, tra cui Maria Elena Boschi, che manifestavano con cartelli e slogan.

“Draghi fa la differenza per tutto il Paese. L’Italia ha recuperato prestigio e credibilità con lui. Io che sono un barbone lo vedo, c’è un’attenzione verso di noi da parte dei servizi del Comune che prima non c’era ed è anche merito di Draghi”. A parlare all’Adnkronos Emanuele, un clochard che vive in piazza San Silvestro e che lunedì sera partecipava alla manifestazione a favore del presidente del Consiglio Mario Draghi organizzata a Roma.

Il clochard in aiuto di Draghi è l’ultimo delirio

Siamo al paradosso: i clochard in campo per il premier non eletto che oggi si gioca il futuro del suo governo, forte del sostegno di chi vive ai margini della società e che andrebbe davvero aiutato, ma dal Comune, non certo dal governo, a migliorare il proprio status di senzatetto e barbone. Eppure, in questa fase politica di “draghismo” cieco, accade anche questo in Italia, dove accanto a una minoranza di sindaci, consiglieri comunali ed esponenti di varie categorie professionali mobilitati per sostenere il presidente del Consiglio e chiedergli di non rinunciare al suo mandato, accade anche che spunti il clochard amante dei banchieri internazionali, mischiato tra gli esponenti politici presenti, Maria Elena Boschi e Ettore Rosato, di Italia Viva, il leader di azione Carlo Calenda e il segretario di Più Europa Benedetto Della Vedova.

Porro: “Siamo oltre il ridicolo”