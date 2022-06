Vicenza, uccisa in strada a colpi di pistola: l’ex trovato morto in auto con un’altra donna

Ancora un altro caso di femminicidio. Una donna serba di 42 anni è stata uccisa a colpi di pistola in strada a Vicenza: a spararle sarebbe stato il suo ex. Nel pomeriggio l’ex marito della donna che, come riporta l’Adnkronos, era attivamente ricercato dalla polizia per l’omicidio, è stato trovato morto all’interno di un’auto insieme a un’altra donna. Entrambi presentano ferite da arma da fuoco. L’auto con i due corpi è stata trovata in una piazzola di sosta sulla tangenziale ovest di Vicenza. Non si esclude che la donna morta fosse l’attuale compagna.

Vicenza, la ricostruzione

In mattinata, dopo la morte della donna, la questura ha chiesto rinforzi per le ricerche e i controlli anche con un elicottero. Alcuni residenti dopo gli spari hanno sentito delle esplosioni ma non è ancora chiaro se l’uomo li abbia fatti esplodere per guadagnarsi la fuga.

Vicenza, un altro caso di femminicidio

La donna aveva accompagnato i figli a scuola e stava rientrando a casa quando è stata uccisa. Secondo i primi accertamenti degli investigatori, come si legge sul sito dell’Ansa.it, il corpo della donna è stato trovato riverso sull’asfalto vicino alla vettura con cui era giunta sul posto, forse per un appuntamento con l’omicida. Alcuni residenti hanno riferito ai giornalisti di aver sentito sei spari.

L’ordinanza di divieto di avvicinamento

Come riporta ancora il sito dell’Ansa.it, nei confronti dell’ex compagno era stata emessa nel 2019 un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla donna. Gli investigatori hanno cercato di ricostruite i movimenti della donna, che farebbe lavori domestici in alcune villette della zona.

È caccia all’uomo

Per tutta la mattinata, come ricostruisce Skytg24, le ricerche dell’uomo si sono estese in tutta la provincia di Vicenza e sulla direttrice della vicina ferrovia e dell’autostrada A4. Il questore Paolo Sartori ha chiesto l’intervento per le ricerche di un elicottero e dei reparti speciali, per pattugliare la zona boschiva che si trova ai piedi di Monte Berico. Nelle operazioni sono stati coinvolti gli agenti della questura di Vicenza, la polizia ferroviaria e i carabinieri.

Il sindaco: «Sgomenti per il terribile femminicidio»

«Vicenza registra un altro terribile femminicidio – dice il sindaco Francesco Rucco – Questa volta a cadere in strada sotto i colpi di pistola sembra dell’ex compagno è una mamma che aveva appena portato a scuola i figli. L’amministrazione è sgomenta di fronte a questo nuovo episodio di violenza che condanna con forza, certa che le forze dell’ordine si stanno impegnando al massimo per assicurare il responsabile alla giustizia».