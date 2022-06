Sondaggio del 20 giugno: FdI sempre più in testa, sfonda il 23%. Cala Forza Italia, sprofonda il M5s

Come andrebbero le elezioni se si votasse oggi? Il sondaggio del 20 giugno per La7 non lascia adito a dubbi. In testa ancora una volta spicca Fratelli d’Italia che conquista un altro +0 3%: la principale forza posizione si conferma anche virtualmente la principale forza elettorale con il 23,1%. Dietro il partito di Giorgia Meloni, il Partito democratico con 21,03 . Cresce, anche se meno (+0,1), il Partito democratico. Con Enrico Letta i dem raggiungono il 21,3. Cifra che non basta comunque a sorpassare la rivale.

Nuovo balzo del partito della Meloni

Nel sondaggio del 20 giugno per il tg di Enrico Mentana, la Lega registra +0,1 punti percentuali toccando quota 15,1. In piena crisi il Movimento 5 Stelle. Le polemiche interne ai pentastellati, con la resta dei conti tra Conte e Di Maio, ha allontanato l’elettorato ulteriormente con un’ulteriore flessione dello -0,4 per cento, che li porta direttamente al 12,5. È il calo più vistoso del sondaggio di questa settimana. In flessione ulteriore, stavolta dello -0,2 per cento, Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi scivola infatti al 7,4 per cento.

Sondaggio del 20 giugno: chi c’è nella compagnia del 2 per cento

Tra i partiti minori, emerge la buona performance con un +0,3 per cento di Azione/+Europa (5,4) formata dalla strana coppia Calenda e Bonino. C’è poi quella che Mentana definisce la “compagnia del 2 per cento”. Questa volta in testa c’è Italia Viva. Matteo Renzi rispetto allo scorso 13 giugno passa dal 2,5 al 2,6 per cento. È poi la volta di Sinistra Italiana, dal 2,3 al 2,6, Articolo 1, dal 2,5 al 2,4, e Italexit di Paragone ferma al 2,4. In un’ottica elettorale, anche alla luce di questo sondaggio, c’è da segnalare che Berlusconi e e Salvini, insieme, non arrivano ai consensi di Fratelli d’Italia, che si conferma forza trainante e determinante del centrodestra. Da segnalare anche che Fratelli d’Italia, che per i sondaggi rappresenta quasi un elettore su 4, nei talk show politici e negli spazi informativi dei tg abbia una visibilità nettamente inferiore. Anche su La7.