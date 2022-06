Sindaci, Berlusconi “richiama” il centrodestra: «Le divisioni hanno disorientato i nostri elettori»

Un vertice ad Arcore con lo stato maggiore forzista – capigruppo Barelli (Camera) e Bernini (Senato) più il vicepresidente Tajani – seguito da un videomessaggio in cui Silvio Berlusconi dice la sua dopo i ballottaggi. Le “voci di dentro” accreditano un Cavaliere rassegnato a registrare la sconfitta di Verona ma assolutamente sorpreso dalla sconfitta di Monza. Altrettanto delusione gli ha procurato il risultato di Catanzaro, città di una regione, la Calabria, considerata una roccaforte azzurra. Abbastanza, in ogni caso, perché rompesse gli indugi e annunciasse un incontro con i leader della coalizione.

Così Berlusconi in un videomessaggio

«Sarò io stesso a promuovere un confronto approfondito con i nostri alleati per disegnare l’Italia del futuro e vincere le prossime elezioni nazionali», ha fatto sapere. Quanto al voto, Berlusconi ha ribadito il valore della compattezza del centrodestra («vince solo unito, le divisioni degli ultimi mesi hanno allontanato molti elettori»). Ed ha evidenziato l’inadeguatezza del doppio turno elettorale («ha dimostrato ancora una volta di non funzionare, perché gli italiani non vanno a votare ai ballottaggi»). Al netto di ciò, tuttavia, Berlusconi ha contestato i toni trionfalistici del centrosinistra. «Purtroppo – ha sottolineato – non ha vinto nessuno. Quando soltanto quattro elettori su dieci vanno a votare, a uscirne sconfitta è la democrazia».

«Il doppio turno non funziona»

Ma per Berlusconi, l’astensionismo non viene solo dal doppio turno. «C’è poi la delusione degli elettori per il cattivo spettacolo della politica, per i ribaltoni, cambi di casacca – ha ricordato -. È una delusione legittima che condivido. Ma la cattiva politica si combatte con la buona politica e non rimanendo a casa». Infine, la consueta rivendicazione della collocazione centrista di FI. «In tutt’Italia – ha concluso Berlusconi -, il centrodestra vince quando presenta candidati esperti dal profilo moderato, preparati, capaci, di Forza Italia (ma a Monza non è andata così, ndr) o comunque dell‘area di centro».