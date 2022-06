Ballottaggi, l’appello di Meloni, Salvini e Berlusconi: “Votate per noi, bastano 5 minuti” (video)

Un appello agli astensionisti. Perché vadano alle urne per i ballottaggi e non perdano l’occasione di decidere direttamente il sindaco e il futuro delle loro città. A questi cittadini Giorgia Meloni ha rivolto un appello video a tre voci. Insieme agli altri leader del centrodestra, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Che si susseguono davanti alla videocamera.

Video di Meloni: Andate alle urne, non rinunciate

“Andate a votare, non vi voltate dall’altra parte. Non datela vinta a chi spera che andiate al mare. Senza passare cinque minuti dal seggio elettorale a definire il vostro futuro per i prossimi cinque anni”. Così la leader di Fratelli d’Italia che poi illustra le ‘modalità’ di voto. “Sulla scheda nelle città al voto troverete due candidati. Uno di centrodestra, uno di sinistra: scegliete da che parte stare. Quello che possono garantirvi i candidati di centrodestra è un’amministrazione attenta alle famiglie, alla sicurezza, alle attività produttive”.

Scegliete il candidato giusto di centrodestra

Meloni passa in rassegna i punti chiave del programma e degli impegni del centrodestra. “Un’amministrazione che preferisce investire per creare sviluppo, piuttosto che distribuire soldi a caso. Per fare facile consenso. Quello che i sindaci di centrodestra vi hanno sempre garantito è buongoverno. Ovunque, anche dove al primo turno non siamo stati uniti, Fratelli d’Italia sostiene e invita a votare il candidato di centrodestra arrivato al ballottaggio“. Perché – conclude – noi combattiamo sempre e solo la sinistra. “Bastano cinque minuti e una croce sul nome giusto per contare. E noi contiamo su di voi”. Quello di domenica è un appuntamento storico per confermare gli ottimi risultati della destra al primo turno delle amministrative.