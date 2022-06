Selvaggia Lucarelli sguazza sul collasso di Giletti e lo insulta: “Sembra una sposina all’altare” (video)

Giletti “come una sposina all’altare…”Aspettavamo con ansia un commento di Selvaggia Lucarelli contro Massimo Giletti e la sua puntata di “Non è l’Arena” da Mosca, dove è successo di tutto. Ha tenuto banco, oltre alle polemiche con la Zakharova e all’ira di Sallusti- il collasso di cui è stato vittima il conduttore. Ad un certo punto lo spettatore ha potuto vedere una Myrta Merlino con gli occhi sbarrati e terrorizzati gridare: “Aiutate Massimo”. Tutti erano preoccupati, lei ha tenuto per un po’ le redini del programma e non si sapeva bene in che condizioni versasse Giletti. Così per la Lucarelli è arrivata l’occasione ghiotta per insultarlo, non babstassero le polemiche sull’aver dato voce a una propagandista come la Zacharova. Che a sua volta lo aveva strapazzato. Brutta serata per il conduttore.

Selvaggia Lucarelli insulta Giletti dopo il malore

La Lucarelli aveva già riversato tutto il fiele contro Giletti all’indomani della puntata condotta da Odessa. L’accusa di narcisimo sfrenato e di voler spettacolarizzare la guerra in Ucraina si era aggiunta alla lezioncina di giornalismo impartita dall’opinionista da dietro un computer. Dunque la puntata da Mosca le ha offerto l’assist che non si aspettava: il mancamento di Giletti. Commento velenoso, sgraziato, subito dopo che il conduttore ha avuto un malore: la giornalista ha subito scritto un post al vetriolo sul suo profilo Twitter: “L’inviato di guerra Massimo Giletti, in diretta lontano 1000 km dalla prima trincea, ha un calo di zuccheri come una sposina all’altare”. Lo spirito non manca mai alla Lucarelli.

Myrta Merlino: “Di cattivo gusto le ironie sui social: grande paura per Giletti”

Che Giletti abbia avuto un collasso non c’è dubbio: quando è ricomparso – non più dalla Piazza rossa, ma nell’interno di un salotto- ha spiegato: “C’era molto freddo, forse un calo di zuccheri. Cose che succedono”. E che sia stata una serata pesante oltreché fredda lo testimoniano le critiche che su di lui si sono abbattute per avere dato voce alla Zacharova, propagandista russa. Selvaggia Lucarelli non ha perso minimamente tempo a preoccuparsi. Di tutt’altra classe Myrta Merlino che oggi in apertura a “L’Aria che tira” ha rievocato quella brutta mezz’ora:

Merlino: inquietante la Zacharova…

“Quello con Maria Zacharova è stato davvero un incontro inquietante. Chi mi conosce bene, chi lavora con me sa quanto cerco di capire gli altri: ebbene è del tutto inutile con personaggi come quello”. E ancora: “ieri sera sono stata travolta da tante stupidaggini. Un tantino troppo. Grande paura per il mio amico Massimo. Mi sono onestamente molto, molto preoccupata per Massimo Giletti, con cui sono amica da una vita. E credo che tutte le ironie sui social siano di cattivo gusto”. Chissà con chi ce l’ha…