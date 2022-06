Reddito di cittadinanza, il 54% degli italiani lo vuole abolire. Qualcuno avverta Conte

Il 54% degli italiani vuole abolire il reddito di cittadinanza, mentre meno della metà, il 25%, ritiene che vada mantenuto. È quanto emerge dal sondaggio settimanale di Swg per il Tg La7 che, non potendo sondare il gradimento dei partiti per l’imminenza delle elezioni, si concentra ora su temi stringenti del dibattito politico. La domanda rivolta al campione è stata: «Se ci dovesse essere un referendum per abolire il reddito di cittadinanza, quale sarebbe la sua scelta?». E la scelta degli italiani non lascia margini di dubbio: «Come si vedete – ha sottolineato Enrico Mentana – c’è un orientamento molto netto».

Anche volendo fare una forzatura oltre ogni limite, aggiungendo al 25% di chi lo vuole mantenere l’intera quota di astenuti o indecisi, il 21%, infatti, resterebbe il dato inequivocabile della maggioranza degli italiani che non ne può più della paghetta di Stato e delle sue storture.

Lo scollamento di Conte dalla realtà

Il sondaggio, dunque, evidenziando il chiaro indirizzo degli italiani rispetto alla questione, dimostra anche quanto sia strumentale e scollata dalla realtà la narrazione per cui chi chiede di abolire il reddito di cittadinanza abbia «preso deliberatamente di mira le fasce deboli della popolazione», come ancora ieri sera sosteneva Giuseppe Conte. Tuonando contro la «follia» delle «forze di centrodestra, anzi da Renzi a Meloni».

«In un Paese con una povertà dilagante si pensa di rimuovere la misura del reddito di cittadinanza che è di sostegno alla povertà e peraltro orientata a favorire un incontro con l’occupazione. Dobbiamo mantenerla, dobbiamo presidiarla. Io trovo indegno che una certa politica, non tutta, concentri gli sforzi per rimuovere questa misura che è assolutamente necessaria. Anzi dobbiamo lavorare per allargare il fronte e introdurre anche il salario minino», ha detto ancora Conte, le cui parole, oggi più che mai, dimostrano l’inadeguatezza del M5S di fronte alle istanze del Paese e alle sue necessità.