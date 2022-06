Pnrr ai borghi: fondi nel Cilento per cinema, teatri e recupero dei parchi. A Sanza 20 milioni

ittorio Esposito, la pubblicazione annunciata ed attesa del Decreto del Ministero della Cultura dell’assegnazione delle risorse dei bandi del Pnrr per l’attrattività dei borghi, per l’efficienza energetica di cinema e teatri e musei, per il recupero di parchi e giardini storici, per l’adeguamento sismico edifici di culto, torri e campanili e per il restauro chiese FEC. Al Comune di Sanza il finanziamento “Una giornata storica oggi per la comunità intera, per la Campania e per il futuro dei nostri giovani” ha commentato così il sindaco del comune cilentano di Sanza, Vla pubblicazione annunciata ed attesa del Decreto del Ministero della Cultura dell’assegnazione dper l’efficienza energetica di cinema e teatri e musei, per il recupero di parchi e giardini storici, per l’adeguamento sismico edifici di culto, torri e campanili e per il restauro chiese FEC. Al Comune di Sanza il finanziamento da 20milioni di euro per il progetto “Sanza borgo dell’accoglienza”.

Un progetto importante che cambierà il volto ed il destino della comunità di Sanza, ma più in generale del comprensorio Vallo di Diano e del Cilento. La Regione Campania prima e poi il Ministero dei Beni Culturali ha scelto il Comune di Sanza in provincia di Salerno, unico in Campania, per il progetto pilota riservato ai borghi a rischio abbandono. Il progetto sperimentale ha come obiettivo la rigenerazione culturale, sociale ed economica.

Sono previste, tra l’altro, la realizzazione di una città-albergo e residenze co-working in un comune scelto sulla base della collocazione geografica, in un contesto di elevato interesse naturalistico e in posizione strategica per l’innesco di sinergie di sviluppo con importanti attrattori culturali e turistici della regione.