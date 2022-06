Milano, bimbi in gita all’acquario si ritrovano a cantare “Bella ciao” in omaggio a Smuraglia (video)

Cronaca

04 giu 2022 di Riccardo Angelini

Milano, una classe di seconda elementare si ritrova in piazza della Scala davanti alla camera ardente del partigiano Carlo Smuraglia, con le maestre che cantano Bella Ciao insieme agli esponenti dell’Anpi. La loro meta originaria era l’acquario civico. Poi la deviazione, non si sa se voluta o casuale. E l’omaggio canoro al presidente onorario Anpi deceduto qualche giorno fa.

La scolaresca – scrive Libero – è arrivata in piazza Scala ieri mattina guidata dalle maestre. Le insegnanti ci hanno tenuto ad assicurare che i bambini non hanno imparato Bella ciao a scuola.«”Non siamo state noi a insegnarglielo. Gli alunni che conoscevano la canzone, infatti, non l’hanno imparata tra i banchi di scuola. Ma molto probabilmente l’hanno sentita cantare dai loro genitori. È un canto famoso e semplice da ricordare per i bambini”, hanno spiegato. Sempre con Bella ciao, bandiere di Rifondazione Comunista e il pugno chiuso, saluto comunista, alla fine della cerimonia, la folla ha salutato la salma di Smuraglia fino al carro funebre”.

Ora, è evidente che il funerale a un personaggio come Smuraglia è anche un evento politico, di chiaro significato. Smuraglia non era figura istituzionale. E non si capisce per quale motivo bambini di seconda elementare dovevano dedicargli attenzione e, tanto più, prendere parte alla sua camera ardente. Ma ormai l’Anpi detta le regole di una nuova religione civile che si fonda su una contrapposizione, l’antifascismo, verso un fenomeno storico che è finito nel 1945. E vi sono evidentemente maestre che sono ben liete di inculcare questa visione anche ai ragazzini. Speriamo che siano i genitori a mettere qualche paletto rispetto a questa invasione della politica tra i banchi fin dalle elementari. Inconcepibile. E inaccettabile.