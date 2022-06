Meloni: «Dal Pd accuse deliranti, Quartapelle chiarisca o ne risponderà davanti ai giudici» (video)

Nella foga di attaccare Giorgia Meloni, all’indomani dell’indiscutibile vittoria di FdI alle amministrative, la responsabile Esteri del Pd Lia Quartapelle si fa prendere la mano e oltre alle consuete accuse di impresentabilità per un «passato che non passa» accusa la leader di FdI di far parte di un’internazionale nera che prende soldi dalla Russia. Un’accusa che Meloni, in un video postato sui social, ha definito «gravissima» e che non è disposta a lasciar passare. «Pretendo di sapere da Enrico Letta se condivide queste affermazioni», ha commentato Meloni, sfidando Quartapelle a sostanziare le sue accuse. «Mi aspetto che Quartapelle dica esattamente a cosa fa riferimento o dovrà dirlo – ha avvertito Meloni – ai giudici della giustizia italiana».

Le «deliranti» accuse di Lia Quartapelle

Parlando di un discorso che la leader di FdI ha tenuto in Andalusia a sostegno di una candidata di Vox, oltre a sventolare il solito “pericolo fascista” («Lei è sempre la stessa cosa: parole d’ordine fasciste e un passato che non è mai passato», ha detto Quartapelle all’Adnkronos), la deputata dem ha sostenuto che in quell’intervento «c’erano tutti i luoghi comuni di questa internazionale di destra, sostenuta finanziariamente dalla Russia, legata alla destra trumpiana che sta dietro all’assalto del Congresso americano del 6 gennaio».

Meloni: «Quartapelle sostanzi le sue accuse o ne risponda alla giustizia»

«Dopo il grande risultato di Fratelli d’Italia alle amministrative, puntuale come un orologio, parte l’armamentario ideologico della sinistra contro di noi. Continueranno imperterriti nel loro disperato tentativo di fermarci, ma finché gli italiani saranno con noi non l’avranno vinta. Perché non esiste potere più forte del popolo italiano», ha commentato Meloni, che nel video bolla come «deliranti» le dichiarazioni di «metà del Pd», partito che «già sta preparando la prossima campagna elettorale».

«Quartapelle parla di miei “rantoli”, non so se conosca il significato della parola, che sul vocabolario è “il respiro tipico degli agonizzanti”. Non so se il suo sia un augurio oppure se faccia riferimento a una forza politicamente agonizzante, perché in questo caso mi corre l’obbligo di ricordarle che FdI è tutt’altro che agonizzante», aggiunge Meloni nel filmato, chiarendo agli «amici del Pd» che gli italiani «le vostre idiozie non se le bevono più» e a Quartapelle che non è disposta a far passare la sua sparata.