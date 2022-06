Maturità, il “giallo” dell’errore nella traccia su Pascoli: critici in subbuglio. Il Ministero ci mette una pezza…

Quella del 2022 è un’annata che sarà ricordata come la Maturità delle polemiche. Quelle portate in piazze dall’universo studentesco all’annuncio istituzionale del ritorno agli esami scritti e in presenza dopo due anni di pandemia e di didattica a distanza. E quelle su una delle tracce che il ministero ha indicato per il tema d’esame. Così, quando è appena finita la seconda prova, diversa per ogni indirizzo. Dunque mentre ci si appresta ad affrontare i colloqui orali, si torna a parlare della prima: la traccia su Giovanni Pascoli, una delle sette proposte dal ministero per la verifica d’esordio. Si perché la prova di italiano alla maturità presenterebbe un insidioso errore, che potrebbe aver mandato in tilt gli studenti. Vediamo quale.

Maturità 2022, professori e linguisti scoprono un errore nella traccia su Pascoli

Sotto accusa è finita la nota del ministero in merito al «femminil lamento», del noto componimento pascoliano La via ferrata. Un testo poetico compreso nelle Myricae, la prima raccolta di versi pubblicata da Giovanni Pascoli. Il Ministero nella nota numero 8 della poesia attribuisce il «femminil lamento», citato dall’autore, al fatto che i «fili del telegrafo emettono un suono che talora pare lamentosa voce di donna». In realtà non sarebbe così, si sono affrettati a rettificare numerosi critici, linguisti, docenti universitari. Spiegando – e rettificando sul punto – che il lamento, nell’interpretazione comune, viene paragonato da Pascoli al treno, e non al telegrafo.