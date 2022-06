Il figlio di Elon Musk, Xavier, vuole cambiare genere e nome: il mio padre biologico ce l’ha con i trans

Uno dei figli di Elon Musk, come riferisce il sito di gossip Usa Tmz, ha iniziato la procedura per cambiare nome e genere. Xavier, che ha 18 anni, vuole chiamarsi Vivian Jenna Wilson, prendendo il cognome di sua madre. Dietro la scelta anche la volontà di non avere parentele con il padre biologico. Sui documenti ufficiali depositati presso un tribunale di Los Angeles si legge che il figlio del fondatore della Tesla ha avviato la pratica per una questione di “identità di genere e il fatto che non desidero essere imparentato con il mio padre biologico in alcun modo o forma“. L’accusa al padre è di essere omofobo perché non gradisce i cambiamenti linguistici imposti per definire le persone trans.

Musk ha sette figli: Griffin, Vivian, Kai, Saxon, Damian, che ha avuto con la scrittrice Justine Wilson, con la quale è stato sposato dal 2000 al 2008, e X AE A-XI ed Exa Dark Sideræl, con la cantante Grimes.

Su Libero Maurizio Stefanini ricostruisce la spumeggiante vita privata di Elon Musk. “La mamma di Xavier-Vivian Jenna, Justine Wilson, è una scrittrice canadese, conosciuta quando erano entrambi studenti alla Queen’s University. Si sposano nel 2000 e hanno cinque figli, più uno morto prematuramente. Quelli vivi sono Griffin, Vivian, Kai, Saxon e Damian. Si separano nel settembre del 2008. Nel 2010, dopo averla frequentata per due anni, Musk sposa l’attrice inglese Talulah Riley; ci divorzia nel gennaio 2012; la risposa nel luglio 2013; si risepara nel dicembre 2014; ridivorzia alla fine del 2016. Nel frattempo Musk frequenta l’attrice americana Amber Heard, la stessa della recente causa con Johnny Depp. Ma i due si lasciano un anno più tardi. Nel 2018 si fidanza con la cantante e musicista canadese Grimes (pseudonimo di Claire Boucher), e il 4 maggio 2020 nasce il loro primo figlio, chiamato inizialmente X Æ A-12, poi cambiato in X Æ A-XII: la “X” rappresenta la variabile incognita in matematica; “Æ” è la pronuncia in elfico della sigla AI (Intelligenza Artificiale); A-12 è il precursore di SR-17, l’aereo preferito della coppia. Nell’agosto 2021 si aggiunge Exa Dark Sideræl: “con maternità surrogata”. Il 25 settembre 2021 la coppia si separa”.