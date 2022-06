Delega fiscale al voto, flash mob di FdI: «La casa è intoccabile. No a nuove tasse» (video)

Flash mob dei gruppi parlamentari di FdI davanti Montecitorio per dire «No tasse sulla casa». FdI ha tenuto la manifestazione prima del voto della delega fiscale alla Camera, che contiene anche la riforma del catasto. «Noi – ha spiegato il capogruppo al Senato, Luca Ciriani – l’abbiamo contrastata fino all’ultimo minuto, perché si tratta di una tassa occulta sulla casa, ovvero sul patrimonio delle famiglie italiane. La casa – ha proseguito Ciriani – per noi è intoccabile, è il frutto di vite intere di sacrifici delle famiglie».

La «patrimoniale occulta» della riforma del catasto: più tasse sulla casa

«Ancora una volta si impone questa tassazione, una patrimoniale occulta dicendo che “ce lo chiede l’Europa”, come riforma legata al Pnrr. Ma noi sappiamo – ha precisato il capogruppo di FdI al Senato – che non è così e non ci fidiamo di quelli che dicono che questa riforma si fa, ma non verrà applicata. Non esiste nella storia una riforma che si fa e poi non viene applicata: questo significa più tasse per le famiglie italiane», a partire dalla casa.

Lollobrigida: «Casa e risparmi degli italiani sono sotto attacco»

È stato poi il capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida, a ricordare che «questa maggioranza arcobaleno, prona alle consorterie europee, che invece di occuparsi dei grandi temi della difesa della nostra cultura, della difesa della nostra sicurezza, della difesa di una pace giusta si è dedicata a pensare che possa essere aggredito il valore di quello che gli italiani hanno messo da parte: casa e risparmio degli italiani sono oggetto di un’aggressione».