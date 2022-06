Auto sulla folla a Berlino: un morto, 12 feriti gravi. Il 29enne fermato aveva volantini inneggianti alla Turchia

Sono stati trovati dei manifesti relativi alla Turchia all’interno dell’auto che oggi un giovane tedesco, di origine armena, ha lanciato contro la folla nel centro di Berlino, uccidendo una persona, un’insegnante, e ferendone 12, cinque in modo grave. Lo ha detto la ministra dell’Interno di Berlino, Iris Spranger, che avrebbe detto che nell’auto non sarebbe stata trovata una “lettera di confessione”, come riportato da alcuni media, ma appunto questi cartelli.

In alcuni scatti pubblicati sui Social si vede l’uomo subito dopo l’arresto: maglia gialla, pantaloni da jogging, scarpe da ginnastica rosse, l’autista della Renault Clio si consegna tranquillamente agli agenti.

Secondo quanto riportato dal tabloid tedesco Bild, che cita la polizia, alla guida del veicolo v’era un tedesco armeno di 29 anni. Dopo aver investito il gruppo di persone, l’uomo è tornato sulla corsia e si è schiantato contro la vetrina di un negozio 200 metri dopo, ha fatto sapere la polizia nella prima conferenza stampa.