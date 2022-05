Treviso, provano a strapparle la figlia dalle mani e a rapirla: la madre reagisce con coraggio

Interminabili momenti di paura, quelli che domenica pomeriggio ha vissuto una mamma a Mogliano (Treviso) a passeggio con la figlia di 4 anni per mano e il piccolo di appena 4 mesi nel marsupio. Nulla di strano e tutto tranquillo finché le si avvicinano tre persone che procedono in direzione opposta. Tra loro c’è una donna che, dopo essersi approcciata con fare gentile, all’improvviso ha provato a strapparle dalle mani la bambina e a prenderla in braccio per portarla via velocemente. Panico e shock invadono la mente e scuotono il corpo di questa madre del Trevigiano, a cui una sconosciuta ha tentato di rapire la piccola mentre stava camminando con i suoi figli nel sottopasso pedonale della stazione ferroviaria.

Tentato rapimento a Treviso: provano a strappare la figlia dalle mani della madre

La donna, fortunatamente, non si è persa d’animo e si è opposta alla violenza con tutta la forza che ha, contrastando il tentativo di rapimento con una reazione che sicuramente i malviventi non si sarebbero aspettati. Magari contando sul fattore sorpresa. Sullo choc e sulla paura. Sulla difficoltà di muoversi agevolmente avendo il marsupio con il neonato indosso. Tutti fattori che avrebbero potuto condizionare prontezza e efficacia della risposta della vittima al sopruso. La quale invece ha fatto prevalere coraggio, determinazione e forza della disperazione di fronte agli aguzzini che stavano per portarle via la figlia.

Succede tutto all’improvviso mentre la madre è nel sottopassaggio pedonale con i figli

Sulla vicenda, come riferisce Il Gazzettino, e rilancia il sito del Tgcom24, indagano i carabinieri, che stanno meticolosamente passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona. E allora, in base a quanto gli inquirenti al lavoro sul caso hanno fin qui ricostruito, i presunti rapitori sarebbero persone provenienti dall’Est europeo. Un particolare importante, che ha riferito la mamma della bimba. «Non sappiamo esattamente che intenzioni avessero – ha inoltre raccontato a Il Gazzettino il marito della donna, anche lui sconvolto per quanto avvenuto. E decisamente turbato da quello che sarebbe potuto accadere –. Ma è molto preoccupante». Gli inquirenti non escludono anche che si sia trattato di un tentativo di borseggio.

Coraggio e prontezza della madre fanno la differenza