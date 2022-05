Tremonti: bisogna entrare nella psicologia di Putin, che sul suo comodino ha “1984” di Orwell…

“Per capire quello che succede con la guerra in Ucraina dobbiamo capire che è l’ultimo anello di una crisi che viene da lontano”. Lo dice Giulio Tremonti in questa intervista a proposito degli squilibri causati dall’invasione dell’Ucraina da parte di Putin. “Bisogna capire -afferma – che cosa è successo nella psicologia del Cremlino. Io credo che il signor Putin abbia sul comodino il libro di Orwell 1984 che dice che il mondo è diviso in Oceania, Eurasia, che sarebbe nella sua mente la Russia che accorpa l’Europa e poi l’Asia. Va messa in conto la componente irrazionale. In ogni russo c’è un mondo che va da Anna Karenina a Gengis Khan. Dostoevskij parlava di demoni. Quando avvengono crisi così improvvise come la svolta della globalizzazione è possibile che nel mondo prevalgano i demoni”.