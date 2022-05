Travaglio sclera dalla Gruber: la docente paragona Draghi a Mitterand e lui minaccia di andarsene (video)

Osservare Marco Travaglio “sclerare” da Lilli Gruber un po’ è spassoso, diciamolo. Nella puntata dell’ 11 maggio di “Otto e mezzo” ha perso la pazienza sia con la condutrice che con l’ospite Rosa Braidotti. Quando viene messo in minoranza il direttore del Fatto va fuori le rige e fa il nervosetto. Si parlava delle dichiarazioni del premier Mario Draghi, al termine dell’incontro con il presidente americano Joe Biden. Che Travaglio ha criticato: “Una conferenza stampa fumosa. Bisognerà vedere cosa farà in concreto l’Italia e se è davvero coordinata con Francia e Germania per portare la Russia al tavolo. Forse l’Europa dovrebbe lasciare il lavoro sporco all’America e smettere di rifornire di armi l’Ucraina che ne è strapiena. Tra un po’ ci saranno problemi di traffico per parcheggiare tutti i carri armati che gli mandiamo. Non si può curare il diabete con la millefoglie”, ha concluso con una metafora stile bersaniano. Fin qui la critica, legittima. Poi l'”escalation”.

L’elogio di Dragi innesca la reazione di Travaglio Poco dopo, la professoressa Rosa Braidotti esordiosce con un elogio sperticato del premier: “Draghi mi ha ricordato Mitterand, leader europeo consapevole dei problemi”. E già Travaglio ha cambiato colore. Poi la docente ha criticato una parte dei pacifisti italiani, mossi più da un’ideologia bellicosa che dall’amore tra i popoli e Travaglio fa il finto tonto: “Confesso la mia inadeguatezza, ma non ho capito niente di questa tirata.…”. Poi si è fermato perché infstidito dalla legittima replica della studiosa, come si fa in un contraddittorio normale. E ha giocato la carta della presa in giro: “Sento urlare, non faccia la bellicosa pure lei…”. Così si alterano entrambe, la Braidotti e la conduttrice, che fa la maestrina con Travaglio: “Marco, non esagerare ma quali urla?”. Travaglio va in tilt e ha proseguito, impermalosito: “Se volete parlare voi, fate pure… non ho problemi… sono in collegamento e ogni tanto sento degli urli. Fate voi”.

La Gruber lo bacchetta