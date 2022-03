Scanzi e Travaglio, flop tv: solo l’1% di share per lo speciale sul Nove. Surclassati dalla Gentili

Scanzi e Travaglio con la galassia grillina al seguito fanno flop. Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 2 marzo 2022 vedono in prima serata sul Nove Accordi & Disaccordi – Speciale Guerra in Ucraina totalizzare un triste 1% di share con 244.000 spettatori. Nella sfida tra speciali sulla guerra in Ucraina il programma condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, segna veramente il minimo. Le ambizioni del programma realizzato dalla Loft Produzioni legata al Fatto Quotidiano, erano ben altre e non a caso avevano come ospiti altri due personaggi legati alla galassia “grillina”: il ben noto storico dell’Arte e negazionite delle foibe Tomaso Montanari e lo scrittore Massimo Fini. C’erano anche due scrittori di pregio come il corrispondente da New York del Corriere della Sera Federico Rampini e il giornalista Giampiero Mughini. Entrambi loro malgrado risucchiati nel flop del programma.

Scanzi e Travaglio, un clamoroso flop sul Nove

Scanzi e Travaglio nella disfida delle maratone sulla guerra russo-ucraina devono arrendersi “a un’altra pupilla del Fatto, ovvero Veronica Gentili, che su Rete4 con il suo Controcorrente è riuscita a superare la consueta e magra soglia del 3% di share sulla quale oscilla, ottenendo il 5.4% di share con 919.000 spettatori. A riportare i dati è Marco Zonetti su Vigilanzatv.it. Il “Tele Fatto Quotidiano”, come Dagospia definisce per burla il programma dei Dioscuri del grillismo, riesce nella difficile impresa di fare peggio di un programma che solitamente non fa risultati eclatanti, come quello di Rete 4.

Travaglio e Scanzi surclassati dalla Gentili eda Purgatori

La circostanza imbarazzante è che Veronica Gentili, bella e brava conduttrice è anche blogger del Fatto Quotidiano. Per cui il suo successo a discapito del suo direttore Travaglio e della firma Scanzi suona come una bocciatura sonora. Se a ciò aggiungiamo che il duo del Fatto è stato surclassato anche da Andrea Purgatori con il suo Atlantide su La7, il flop diventa ancora più netto. Atlantide – scrive ironicamente Vigilanza tv- “che di solito si aggira sul 2% di share e mercoledì sera, invece, ha totalizzato il 4.5% con 701.000 spettatori. Brutta serata per Tele Fatto Quotidiano”. “Come li Scanzi tu i telespettatori, nessuno”, bastona alla sua maniera il sito di D’Agostino. Scanzi e Travaglio, più che analisti di guerra dovrebvvero essere presi in considerazione come “rianimatori” dei programmi. Altrui.