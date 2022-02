Travaglio gela la Gruber: “La Meloni va forte perché sta lontana dall’accozzaglia draghiana” (video)

Un’altra puntata dedicata al centrodestra “sconfitto” nella partita del Quirinale, quella di ieri sera, a “Otto e mezzo“, sulla Sette, con Lilli Gruber come al solito scatenata contro Matteo Salvini insieme con i suoi ospiti. Meno bene le va, però, l’assalto a Giorgia Meloni, visto che il suo abituale ospite, Marco Travaglio, per nulla disponibile ad entrare nel coro “gruberiano” degli adulatori del premier, si smarca quando la conduttrice gli chiede come valuta il boom della Meloni nei sondaggi e nell’opinione pubblica. E lei ci resta male…

Travaglio e la Meloni: “Vince chi sta alla larga da Draghi”

“La Meloni ha la fortuna di stare lontano dall’accozzaglia draghiana che porta sfiga, chiunque si avvicini a quella roba perde consenso, chi ne sta alla larga ne guadagna. La Meloni non ha vinto la partita del Quirinale, che nessun ha vinto, ma almeno lei, con Salvini e Conte, aveva provato a far eleggere una donna, E comunque, loro tre non volevano Draghi, e in questo hanno ottenuto l’obiettivo. Il vero sconfitto è Draghi, che voleva salire al Colle e ha preso tre voti…”.

Marco Travaglio risponde poi alla giornalista del “Corriere della Sera” Monica Guerzoni sull’azione di Conte nelle trattative per il Quirinale: “Conte ondeggia? Ha parlato con Salvini per trovare un presidente. Lo fa Letta e può perché è nipote di suo zio?”.