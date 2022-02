Triste siparietto in tv, De Benedetti offende Salvini: “E’ una nullità!”. E la Gruber si diverte (video)

Il processo in contumace a Matteo Salvini va in onda, senza alcun contraddittorio, nel solito salottino “rosso” di Otto e mezzo, dove Lilli Gruber ospita uno dei suoi opinionisti preferiti, la tessera numero 1 del Pd, l’ingegner Carlo De Benedetti. Il clima è di festa, per la rielezione di Mattarella al Quirinale, con i soliti ospiti mono-tematici sull’Italia che avanza grazie alle grandi mosse di Enrico Letta, come il direttore della Stampa Massimo Giannini, la Gruber è in grande forma, come sempre, nel bacchettare il centrodestra, con Salvini consueta ossessione. “Salvini è una nullità!“. “Ahahaha”. Chissà se l’ex europarlamentare del Pd ogni tanto si pone il problema di stare su una tv che viene vista da tutti gli italiani, anche quelli che non la pensano come lei…

De Benedetti contro Salvini, la Gruber se la ride

“Sono contento e ringrazio il Presidente Mattarella per aver accettato questo sforzo, ci ha guadagnato il Paese. Draghi sconfitto? Non ha capito che questo Parlamento non lo avrebbe mai votato: la paura di andare a casa era troppo grande e poi perché i primi della classe non sono mai amati da quelli che stanno più in basso”, dice Carlo De Benedetti. Poi arriva il giudizio, che sa di insulto, nei confronti di Matteo Salvini: “E’ un populista, uno da comizio, non sa scegliere gli uomini. Salvini è una nullità”. In studio la Gruber se la ride: “Ingegnere, il suo è un giudizio categorico…”. “Eh, sì, categorico, confermo…”. Divertimento in studio, contro quelli di destra, da Berlusconi a Meloni, tutto si può dire, vero Ingegnere?