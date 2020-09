Figuraccia De Benedetti dalla Gruber: lei chiede di Berlusconi. Lui sghignazza: “Auguri” (video)

Anche ospite di Lilli Gruber nello studio di Otto e mezzo, De Benedetti non perde l’occasione di rimarcare la figuraccia che ha fatto nei giorni scorsi. Quando, con Silvio Berlusconi ricoverato d’urgenza per una grave infezione da Covid, l’ingegnere anziché augurargli una pronta guarigione, ha commentato la notizia infierendo sul nemico di sempre con insulti e sgradevoli affermazioni. Come noto, l’uscita fuori luogo è stata rimarcata e sanzionata in maniera assolutamente trasversale. Eppure che fa De De Benedetti alla sua prima apparizione in tv dopo la livorosa caduta di stile rimbalzata su tutti i media? Invece che approfittare dell’opportunità per una doverosa “errata corrige”, non solo non rettifica: ma rilancia…

Figuraccia di De Benedetti dalla Gruber

Ingiustificabile siparietto quello andato in scena in chiusura di trasmissione a Otto e mezzo dalla Gruber. Alla domanda della conduttrice su Silvio Berlusconi, l’ospite in studio Carlo De Benedetti mostra subito di non gradire. Così, sguardo beffardo e sorrisetto di circostanza sardonico, l’ingegnere tronca immediatamente la parola in bocca alla conduttrice – impresa notoriamente non facile da affrontare – e interrompendola, a gamba tesa dichiara: «La interrompo subito. Auguri». Parole, toni e mimica facciale sono chiaramente sarcastici, e alludono nettamente al contrario di quello che dovrebbero significare ed esprimere. Se la cava così, l’imprenditore, che anche grazie all’assist della Gruber, evita di commentare la valanga di critiche meritate arrivate all’indomani delle sue offensive dichiarazioni sull’ex premier. La conduttrice, infatti, per tutta risposta, se ne compiace e lascia fare. «Auguri? Va bene», taglia corto la Gruber, ritenendo, guarda caso, di non dover insistere di fronte al quell’eloquente sorrisetto dell’imprenditore. Una sorta di “ghigno ironico”, peraltro replicato a sua volta dalla padrona di casa… E a buon intenditor, poche parole...