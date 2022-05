Si allarga l’ondata di peste suina a Roma. Presto un’ordinanza del ministero per estendere la zona rossa

“Dobbiamo mettere in atto tutte quelle misure e iniziative che consentano di contenere il diffondersi della peste suina”. Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa dai microfoni di Tg2 Italia. Nel nostro Paese il comparto suinicolo è importante. Fattura oltre 7 miliardi di euro, quindi sono necessarie tutte quelle strategie che permettano di contenere la diffusione del virus”. L’allarme è partito. Costa ha ribadito che “tra oggi e domani verrà firmata l’ordinanza che riguarda l’area di Roma. E quindi l’istituzione della zona rossa anche nella Capitale. Già sei i casi a Roma.

Allarme peste suina anche a Roma

Un’ordinanza che regolamenterà tutta una serie di attività all’interno della zona con una serie di restrizioni. Il sottosegretario ha sottolineato la necessità di una “gestione puntuale dei territori per affrontare l’epidemia“. Ma allo stesso tempo “dobbiamo affrontare un’altra emergenza. Quella della troppa presenza dei cinghiali che dobbiamo riportare al loro habitat naturale. Che non possono essere i nostri centri storici o i nostri campi coltivati. Dobbiamo tutelare i nostri comparti e l’obiettivo deve essere una sensibile riduzione dei cinghiali sul nostro territorio”. Un problema che si trascina da anni, colpevole anche l’amministrazione Raggi che trascurò l’allarme dei cinghiali presenti in massa nelle aree intorno ai cassonetti dei rifiuti.

Si estende la zona rossa

Si allarga la zona rossa per l’emergenza peste suina nella Capitale. Si estende il perimetro rispetto al provvedimento della Regione Lazio. Soprattutto per la zona Nord di Roma, è valido fino al 31 agosto. L’area del Comune è così delimitata: A Sud, Circonvallazione Clodia, Via Cipro, Via di San Tommaso D’Acquino. Via Arturo Labriola, Via Simone Simoni, Via Pietro De Cristofaro, Via Baldo Degli Ubaldi. A sudovest: Via di Boccea fino all’intersezione con Via della Storta.

La mappa delle strade della Capitale

A ovest-nordovest: Via della Storta, Via Cassia (SS2) fino all’intersezione con Via Cassia Veientana (SR 2 bis). A nordest: Via Cassia Veientana (SR 2 bis) fino all’intersezione con l’autostrada A90. Autostrada A90 fino all’intersezione con il fiume Tevere. A est-sudest: fiume Tevere. È quanto prevede la comunicazione del ministero della Salute alla Commissione europea, che ha dato l’ok, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per la Liguria e Piemonte, dove circola il virus, ha evidenziato Costa, “già da questa settimana si cominceranno le operazioni per la messa a punto di recinzioni che ci permetteranno di contenere il virus”.