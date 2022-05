Scandalo a Eurovision: volontarie molestate da alcuni ballerini stranieri e da un cantante

Secondo alcune testimonianze ci sarebbe perfino uno dei cantanti in gara tra gli autori delle molestie alle volontarie dell’Eurovision in programma a Torino fino a sabato, ma sono soprattutto dei ballerini stranieri ad avere avuto condotte volgari e pesanti.

Secondo la ricostruzione della pagini torinesi del Corriere della Sera, il cantante misterioso avrebbe provato con insistenza a baciare una volontaria che lo avrebbe respinto in modo deciso. I fatti, secondo il quotidiano, sono avvenuti domenica sera alla Reggia di Venaria. In programma, la sfilata dell’evento è stata accompagnata da un party esclusivo nella sala della Citroniera. Evento riservato agli invitati (muniti di braccialetto blu), alle autorità, agli staff internazionali e ai loro assistenti con la maglia arancione, in particolare ragazze appena ventenni, che il giorno dopo hanno descritto alcuni comportamenti molesti di cui sarebbero state vittime.

Eurovision: i ballerini della delegazione straniera erano alticci

Terminata la diretta del Turquoise carpet, gli staff internazionali si sarebbero ritrovati nel salone, dove la musica e l’alcol (gratis) avrebbero trasformato l’atmosfera di un evento molto ingessato in quello di una discoteca. A quel punto, alcuni ballerini ubriachi avrebbero iniziato a molestare pesantemente le giovani.

Una delle volontarie ha detto al Corriere. «Se non fossi stata una volontaria avrei schiaffeggiato quei ballerini stranieri. Dopo averci fissato a lungo, si sono avvicinati a me e ad altre volontarie. Ci hanno toccato il sedere. Per il disagio abbiamo deciso di allontanarci».

Il Comune di Venaria Reale ha diramato un comunicato: «Eravamo presenti e abbiamo parlato con le ragazze, non è successo nulla di male». Inoltre, secondo quanto riferito dal comune, non sarebbero state sporte denunce presso le forze dell’ordine.