Rave party in una carrozza Trenord: giovani in “viaggio” per un compleanno devastano tutto

Una scena incredibile, un altro episodio gravissimo. Una capotreno entra nell’ultima carrozza del trenoTrenord e scopre che un gruppo di ragazzi ha creato il caos. In piedi sui sedili a urlare. Nusica a volume altissimo e soprattutto una “nebbia”. E quando si parla di “nebbia” il sospetto è droga. Come se non bastasse, c’è chi, con una bomboletta spray, imbratta il vetro del finestrino. La capotreno cerca di non perdere il controllo e invita i ragazzi ad essere rispettosi. Ma nessuno l’ascolta. Anzi, lei teme di peggiorare la situazione e preferisce non insistere.

Trenord, l’intervento dei carabinieri

Quando il convoglio Trenord arriva alla stazione ferroviaria di Seregno, la capotreno lo blocca e chiama le forze dell’ordine. I carabinieri entrano nella carrozza e con una certa difficoltà – fanno scendere tutti i giovani che avevano trasformato il convoglio in un rave-party. La cronaca di arricchisce di nuovi particolari. Infatti, più della metà dei ragazzi è noto alle forze dell’ordine per invasione di terreni o edifici e uso o spaccio di stupefacenti. Qualcun altro per rissa, simulazione di reato, ricettazione, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.