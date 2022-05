Paura a Stromboli, le fiamme lambiscono le case: l’incendio forse scaturito dal rogo su un set (video)

Un incendio è scoppiato questa mattina sull’isola di Stromboli, probabilmente divampato da un rogo sul set di una fiction. A fuoco decine di alberi e vegetazione. Secondo quanto hanno raccontato all’Adnkronos alcuni abitanti, le fiamme hanno lambito le case e la paura tra i residenti della zona è stata tanta. Tanto che, nel corso delle operazioni, che hanno richiesto anche l’intervento di due canadair, in località San Vincenzo alcune persone sono state evacuate dalla spiaggia per precauzione.

Fiamme a Stromboli, le fiamme lambiscono le case

Sul posto sono intervenuti subito, oltre ai Vigili del Fuoco, anche gli uomini del Corpo forestale. I carabinieri della stazione locale. La guardia costiera di Lipari e, come anticipato, i pompieri, già presenti sul set di una fiction sulla Protezione civile, probabilmente per l’accensione, il controllo e lo spegnimento di un incendio simulato, funzionale alle riprese. Le fiamme sono poi divampate al di fuori del centro abitato, in una zona di vegetazione spontanea. Con il vento che ha favorito il propagarsi dell’incendio, che ha mandato in fumo ettari di vegetazione.

Evacuata una spiaggia, ma nessun allarme per i vulcani

Per fortuna, però, «per quanto riguarda l’attività dei tre vulcani, Etna, Stromboli e Vulcano, non c’è stato di che preoccuparsi su particolari “relazioni”. Se non per il fatto che – come ha chiarito vulcanologo dell’Ingv, Mario Mattia, all’Adnkronos – tutti e tre sono all’interno dello stesso ambito geodinamico. E che si sono sviluppati fenomeni in tempi ravvicinati». «A Vulcano – ha aggiunto l’esperto – in particolare, la crisi è oramai in atto dal settembre dello scorso anno. E dopo una fase di pausa c’è questa recrudescenza gassosa ed un po’ anomala che stiamo analizzando nel dettaglio. Ma, al momento, non ci sono motivi di allarme particolari». Intanto le autorità locali indagano sulle eventuali responsabilità e sull’origine dell’incendio.

