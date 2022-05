Papa Francesco proclama dieci nuovi Santi: «Ispirino soluzioni di pace e dialogo». Ecco chi sono

Papa Francesco in Piazza San Pietro proclama dieci nuovi Santi. I nuovi canonizzati, sei uomini e quattro donne, sono cinque italiani, tre francesi, un indiano e un olandese. «Questi Santi – ha detto il pontefice – hanno favorito la crescita spirituale e sociale nelle rispettive nazioni e anche dell’intera famiglia umana mentre tristemente nel mondo crescono le distanze, aumentano le tensioni, le guerre. I nuovi santi ispirino soluzioni di dialogo specialmente nel cuore e nella mente di quanti ricoprono incarichi di grande responsabilità e sono chiamati a essere protagonisti di pace e non di guerra».

Papa Francesco: «La santità è fatta di pochi gesti eroici»

E poi ancora. «Desidero salutare e ringraziare tutti voi: i fratelli cardinali, i vescovi, i sacerdoti, le religiose e i religiosi, specialmente coloro che appartengono alle famiglie spirituali dei nuovi Santi, e voi tutti i fedeli, popolo fedele di Dio, qui convenuti da tante parti del mondo», ha detto Bergoglio. «Saluto le delegazioni ufficiali di diversi Paesi, in particolare il Signor Presidente della Repubblica Italiana». Mattarella è infatti in piazza San Pietro per assistere alla messa del Papa. «La santità non è fatta di pochi gesti eroici, ma di tanto amore quotidiano».

Chi sono i dieci nuovi Santi

Il rito di canonizzazione riguarda Titus Brandsma (1881-1942), presbitero professo dell’Ordine Carmelitano, martire; Lazzaro detto Devasahayam (1712-1752), laico, martire; César de Bus (1544-1607), presbitero, fondatore della Congregazione dei Padri della Dottrina Cristiana (Dottrinari); Luigi Maria Palazzolo (1827-1886), presbitero, fondatore dell’Istituto delle Suore delle Poverelle-Istituto Palazzolo; Giustino Maria Russolillo (1891-1955), Presbitero, Fondatore della Società delle Divine Vocazioni e della Congregazione delle Suore delle Divine Vocazioni; Charles de Foucauld (1858-1916), Presbitero; Marie Rivier (1768-1838), vergine, fondatrice della Congregazione delle Suore della Presentazione di Maria; Maria Francesca di Gesù Rubatto (1844-1904), vergine, Fondatrice delle Suore Terziarie Cappuccine di Loano; Maria di Gesù Santocanale (1852-1923), vergine, Fondatrice della Congregazione delle Suore Cappuccine dell’Immacolata di Lourdes; Maria Domenica Mantovani (1862-1934), vergine, Cofondatrice e prima Superiora Generale dell’Istituto delle Piccole Suore della Sacra Famiglia.