Operaio romeno morto in un cantiere: stava lavorando nella villa del ministro Cartabia

“Sono sconvolta e affranta da quanto appena appreso. Un operaio è morto in un gravissimo incidente sul lavoro questa mattina nel cantiere della mia casa di montagna a Ollomont, piccolo comune della Val d’Aosta. Le autorità locali mi hanno da poco informata, sono profondamente turbata”. La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, conferma la notizia della morte di un operaio edile, di 38 anni, durante i lavori di ristrutturazione del garage.

La Guardasigilli “sconvolta dal tragico incidente”

“Desidero innanzitutto esprimere tutto il mio dolore e la mia personale vicinanza ai familiari della vittima – aggiunge – Come ho anticipato al sindaco David Vevey, mi sento partecipe del turbamento dell’intera comunità locale, profondamente segnata da questo grave lutto. Confido che le autorità possano al più presto ricostruire l’intera dinamica dei fatti”.

In base a una prima ricostruzione, l’operaio, Costantin Obanel, di 38 anni, originario della Romania. L’uomo, da quanto si apprende lavorava per una ditta di Gignod, che da pochi giorni aveva cominciato dei lavori di ristrutturazione del garage della villa della Cartabia: la vittima è rimasta schiacciata da una putrella. Sul posto l’elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri. La procura di Aosta aprirà un fascicolo per omicidio colposo.

L’operaio al lavoro nella villa della Cartabia risulta in regola

Secondo quanto ha ricostruito il sito locale Aostasera, la vittima era al lavoro per l’impresa e la sua posizione lavorativa risulterebbe regolare. Le attività investigative proseguono con riferimento alla ricostruzione dell’esatto accaduto, tecnici e carabinieri si sono soffermati ripetutamente anche sullo scavatore presente davanti al garage dove si svolgevano i lavori. In particolare i lavori, intestati al marito della Guadasigilli, erano stati avviati il 27 aprile scorso e riguardano la manutenzione straordinaria dell’autorimessa dell’immobile