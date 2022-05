Milano, immigrato prende a calci in faccia la direttrice di un negozio che lo sorprende a rubare

Un immigrato si rende protagonista dell’ennesimo episodio di violenza a Milano. Tenta di rubare un paio di pantaloncini in un negozio di corso Buenos Aires. Quando viene scoperto, prende a calci in faccia la direttrice dell’attività commerciale e cerca la via della fuga. La donna finisce in ospedale.

L’aggressione nel negozio a Milano

La ricostruzione. Nel pieno della mattinata il gambiano fa il suo ingresso nel negozio. Cerca di staccare la placchetta antitaccheggio dai pantaloncini che ha intenzione di portar via senza passare dalla cassa. Ma – nel momento in cui si accorgono di quel che sta facendo – reagisce picchiando la responsabile del negozio che cerca di fermarlo.

L’intervento dei poliziotti

Gli va male perché il personale chiama immediatamente le forze dell’ordine. Arrivano gli agenti e fermano l’immigrato. Deve rispondere al reato di rapina impropria. La donna, una 30enne, viene portata al pronto soccorso del Fatebenefratelli.