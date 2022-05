Roma, incidente nel centrale quartiere Prati. Scooterista investe un cinghiale e lo uccide. Due feriti

Era solo questione di tempo e tutti sapevano che prima o poi i cinghiali avrebbero causato un incidente o con i passanti o con gli automobilisti o con gli scooteristi. Incidente, per fortuna non grave, che si è verificato giovedì sera al quartiere Prati, a Roma (centralissimo quadrante della Capitale), causato da un branco di cinghiali che alle 23.30 transitava in via Cipro. Due uomini sono rimasti leggermente feriti dopo che lo scooter su cui viaggiavano ha centrato, uccidendolo, un cinghiale.

L’uomo che era alla guida del veicolo ha detto che era impossibile evitare di colpire i cinghiali anche se ha tentato di farlo. I due motociclisti sono stati portati al pronto soccorso in codice giallo. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. La carcassa dell’ungulato sarà adesso analizzata per accertare l’eventuale presenza della peste suina.

Di meno di un mese fa la notizia di una donna aggredita col suo cane al quartiere Balduina mentre stava gettando i rifiuti in un cassonetto. La donna era caduta a terra e i cinghiali avrebbero potuto calpestarla se non fosse intervenuto un automobilista che con i fari abbaglianti ha spaventato gli animali facendoli allontanare.

Dalle istituzioni finora solo chiacchiere mentre l’emergenza si fa pressante non solo a Roma e nel Lazio. Nella Capitale, in particolare, le recinzioni al parco dell’Insugherata evidentemente non hanno avuto alcun effetto di contenimento mentre gli animalisti si baloccano con proclami assurdi che non tengono conto di un dato oggettivo: i cinghiali sono incompatibili con la vita urbana.