Cinghiali, Gualtieri circondato: come la Raggi, non riesce a fermarli. L’ultima aggressione a Balduina

Cinghiali a Roma: anche Gualtieri, come la Raggi prima di lui, sembra non riuscire a fermarli. Tutto parte dai rifiuti: ecco perché, dicono molti degli addetti ai lavori, individuare i varchi d’accesso dei mammiferi e installare recinzioni non può bastare. Intanto, un’altra cittadina. Una romana 44enne, è stata aggredita e scaraventata a terra da otto cinghiali. Ma non siamo in un’area boschiva della Maremma profonda o in una riserva naturale sperduta chissà dove. No, il dramma sfiorato ha avuto per teatro il quartiere romano, semi-centrale, della Balduina. Un’area urbana che, purtroppo, non è nuova ad avvenimenti di questo genere: perché neppure l’avvicendamento al Campidoglio tra la sindaca grillina Raggi e il suo successore del Pd, Roberto Gualtieri, sembra aver cambiato nulla… Lo conferma, ahinoi, il racconto che la stessa vittima – Marta Santangelo – ha postato nel gruppo del quartiere “Sei di balduina se”…

Cinghiali, Gualtieri e Roma sono circondati. L’ultima aggressione

E allora eccolo il racconto, testimoniato dalla sua protagonista. «Ieri sera, mentre smistavo i rifiuti ai cassonetti sotto casa, io e il mio cane ci siamo imbattuti in un gruppo di cinghiali. 2 grossi e tanti piccoli. La mamma, appena ha visto lui, molosso di una certa stazza, ci ha caricati. Non auguro a nessuno di vivere quello che abbiamo vissuto noi. Lui si è difeso bene e ne è uscito incolume. Io sono caduta a terra, col cinghiale sopra la testa. Gli ho dato una manata. Il mio cane l’ha aggredito di nuovo. Poi una macchina con una coppia di santi e il loro bambino ci ha caricato e messi in salvo! 3 giorni di prognosi e tanta paura… e rabbia! Tanta tanta rabbia per una situazione che andrà avanti finché non ci scappa il morto. E sarà una tragedia annunciata»…