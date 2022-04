Dalla Raggi a Gualtieri non è cambiato nulla: albero si abbatte sui passanti, due feriti. Grave una donna

L’ultimo grave incidente di oggi pomeriggio a Roma conferma quello che è sulla bocca di molti romani: dalla Raggi a Gualtieri non è cambiato niente. Maltempo e incuria colpiscono ancora. Un albero è caduto verso le 16 a Villa Borghese, abbattendosi su due donne che in quel momento stavano alla fermata dell’autobus. I soccorsi, intervenuti sul posto, hanno provveduto a trasportare una delle due persone ferite – una 47enne di nazionalità croata – colpita gravemente, e a trasportarla in codice rosso al Policlinico Umberto I. Mentre l’altra ha potuta essere medicata sul posto.

Da Raggi a Gualtieri tutto resta uguale…

Sul posto, oltre all’ambulanza, sono arrivate anche le pattuglie del II gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale e i Vigili del Fuoco. Immediata la messa in sicurezza dell’area da parte degli agenti, rimasti poi sul luogo per gli accertamenti del caso. Un caso drammatico che testimonia una volta di più, purtroppo, come anche con quest’ultimo avvicendamento al vertice del Campidoglio, i problemi che affliggono la capitale restano. Si incistano. E continuano a ricadere sulla testa dei romani…

Roma, albero si abbatte sui passanti, grave una donna

Cambiando l’ordine dei fattori, insomma, come insegna la matematica, il prodotto non cambia. E il risultato è sempre preoccupante e deludente. Come con la Raggi sindaca, anche con il suo successore Gualtieri, la pioggia mette sotto scacco la capitale. Gli alberi minacciano l’incolumità dei passanti e quando va bene i loro rami si limitano a distruggere le auto parcheggiate. Quando va male, ahinoi, succede quello che è successo oggi pomeriggio. Poi, nella giungla d’asfalto di rami caduti e radici scoperte. Come se non bastasse, tra buche e voragini a cielo aperto. Tombini otturati e cassonetti traboccanti di spazzatura, continuano a imperversare i cinghiali. L’ultima denuncia arriva da Roma Today, che in un suo servizio segnala la presenza continua di ungulati nella zona nord di Roma.

Cinghiali sempre a spasso: dalla Raggi a Gualtieri non è cambiato nulla…

Cinghiali: resta l’emergenza. Un branco a spasso per la città eterna – la cui salute è sempre di più messa a dura prova – sono stati fotografati a spasso in un vivaio di Ottavia. E addirittura, denuncia il quotidiano online, «a più riprese, nel parcheggio dell’ospedale Gemelli». Una cartina di tornasole che conferma l’unico, amaro riscontro: il passaggio di testimone all’amministrazione del Campidoglio, dal M5S al Pd, non segnala alcun cambio di passo. Gli alberi continuano a cadere e i cinghiali a scorrazzare tranquillamente tra gli abitanti di Roma. Con i romani che, archiviate le promesse elettorale smentite e disattese dal giorno dopo l’esito delle urne, aspettano solo che ricominci il gioco del rimpallo tra Comune e Regione. Il ping che, in questo caso, tra Gualtieri e Zingaretti si gioca tutto in casa del Partito democratico.