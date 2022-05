Galli “si schiera col Pd”. Ma lui smentisce: «Non mi passa neanche per l’anticamera del cervello»

Galli: «Invitato a tenere una conferenza di tipo scientifico»

«Il professor Maurizio Mariotti, che è stato il mio predecessore alla direzione del Dipartimento di scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco” dell’università Statale di Milano, guidandolo per 6 anni prima di me che l’ho diretto per tre – spiega il professore – mi ha invitato a tenere ieri sera una conferenza di tipo scientifico a quella che per me era un’assemblea popolare. Semplicemente ho ricevuto l’invito di un vecchio amico e collega, l’ho accettato, ci sono andato e punto». Fra l’altro, aggiunge l’esperto, «devo dirle che di inviti di questo tipo ne sto ricevendo una quantità, anche da pertinenze politiche diverse. Alcuni li accetterò, altri no».

Ma Monti incalza. «Finalmente la virostar Galli da oggi ha la decenza di schierarsi politicamente in maniera chiara, trasparente e comunque legittima, con la bandiera del Pd, a un evento del Pd, insieme ai consiglieri del Pd – osserva Monti – Spiace che negli ultimi due anni Galli abbia girato tutte le tv nazionali criticando Regione Lombardia e la sanità in Lombardia, che resta pur sempre eccellenza italiana ed europea, ma ora si è spiegato il perché. Per mesi siamo stati costretti ad ascoltare questi professori o presunti tali pontificare su tutto e il suo contrario».

E poi aggiunge: «Alcuni però lo facevano con pregiudizio, altri addirittura in malafede con finalità politica. Come sempre il tempo mette tutti al loro posto, e il posto di Galli è la militanza nel Pd, in prima fila tra chi ha osteggiato anche l’ultima riforma sanitaria, fallendo nel tentativo di bloccarla». Quindi «auguri a Massimo Galli per la sua nuova vita politica. Ci vedremo in campagna elettorale, a Lesmo, come negli altri comuni della Brianza».

«Si aspettano da me questa cosa? Io non me la sto ancora aspettando da me stesso», chiosa Galli. «Soprattutto – chiude – per il momento francamente ho altri interessi».