Galleria Borghese, turista ha un malore e cade danneggiando una tela di Guido Reni in mostra

Incidente a Roma alla Galleria Borghese che raccoglie capolavori inestimabili ed è uno dei musei più conosciuti al mondo. Una turista in visita alla Galleria, come riporta Il Messaggero, ha avvertito un malore ed è svenuta. Nella caduta ha danneggiato una tela di Guido Reni. Si tratta del famoso Stendardo processionale di San Francesco, danneggiato “con una piccola lesione” nella parte in cui c’è San Francesco che riceve le stimmate. L’opera si trova in prestito al museo per la mostra “Guido Reni a Roma” che si concluderà il 22 maggio.

«Possiamo dire che si tratta di una lieve lacerazione di tre centimetri sulla tela a ridosso del bordo della cornice, nella parte inferiore dell’opera», spiega al Messaggero Francesca Cappelletti, direttrice del museo

«La signora ha avuto un giramento di testa, un malore, è svenuta e si è accasciata improvvisamente – racconta la Cappelletti – Il personale di custodia non ha fatto in tempo a sorreggerla, è stato impossibile evitarle la caduta».

«Sono stati subito chiamati i nostri tecnici esperti, il conservatore e restauratore – spiega Francesca Cappelletti ridimensionando il danno – Il colpo della signora è stato improvviso, ma non drammatico. Il danno appare molto lieve».