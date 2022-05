Forza Italia, è muro contro muro: scontro e resa dei conti dopo la nomina di Licia Ronzulli

Scontro e resa dei conti all’interno di Forza Italia. Silvio Berlusconi nomina la sua fedelissima Licia Ronzulli coordinatrice della Lombardia per Forza Italia, sostituendo Massimiliano Salini.

Licia Ronzulli coordinatrice della Lombardia

«Berlusconi ha nominato l’onorevole Massimiliano Salini responsabile per i Rapporti con le associazioni imprenditoriali e gli imprenditori. Sarà chiamato– spiega una nota – a facilitare le relazioni con i rappresentanti del sistema produttivo italiano, una realtà di eccellenza che da sempre guarda con attenzione a Forza Italia e che ha bisogno come non mai, in tempi di penuria delle materie prime e di rialzi dell’energia, di ascolto e di sostegno. Berlusconi ringrazia Salini per il grande lavoro svolto in qualità di commissario regionale di Forza Italia per la Regione Lombardia. In conseguenza del nuovo incarico all’onorevole Salini, Berlusconi nomina nuovo commissario di Forza Italia per la regione Lombardia la senatrice Licia Ronzulli. A lei – conclude la nota – i migliori auguri di buon lavoro per questo rilevante impegno in una Regione decisiva per Forza Italia e per tutto il centrodestra».

Forza Italia, la nomina di Licia Ronzulli

Ad accelerare la decisione, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato il durissimo sfogo di Mariastella Gelmini. A Sorrento, all’evento Verso Sud, organizzato da Mara Carfagna, la ministra degli Affari regionali, si era allontanata con Antonio Tajani. A raccontare quanto accaduto in esclusiva è stato il Foglio. La Gelmini si è sfogata: «La Ronzulli porterà allo sfascio il partito. Io mi sono stancata. Non credo di meritarmelo. C’è un odio nei miei confronti. Vuole sfregiare i miei uomini». E poi ancora: «Sulla Lombardia sta decidendo tutto lei. Vuole sfregiare uomini vicini a me».

Il dialogo riportato da Il Foglio

Il coordinatore azzurro ha replicato che «decide Berlusconi». E lei: «No, in Lombardia è lei che decide». «Un giorno – ha continuato – sarai costretto a decidere, Antonio, e arriverà il momento in cui sarai chiamato a salvare il partito». La risposta: «Ma tu lo sai cosa significa mettere d’accordo tutti? Ci sei tu. Licia. Poi c’è la Bernini. La Casellati che minaccia di togliere il saluto. Voglio bene a tutti voi. Anche per me è difficile. Vedrai che ci parleremo di più».

Licia Ronzulli, la risposta

Un dialogo, riporta il Corriere, che ha «fatto arrabbiare a tal punto il Cavaliere da decidere di accelerare i tempi della sostituzione di Salini e di mettere al suo posto non gli uomini a cui aveva pensato finora – Andrea Mandelli e Alessandro Cattaneo – ma la stessa Ronzulli che, giura, è stata avvertita della decisione “pochi minuti prima che fosse annunciata” e che, assicura, non aveva “chiesto nulla”».

Miccichè cerca di spegnere le polemiche

Per cercare di spegnere le polemiche, come riporta blogsicilia.it, interviene il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè. Invita la ministra ad una riflessione comprendendo che «siamo in un periodo nel quale la campagna elettorale è entrata nel vivo ed è comprensibile che frenesia, nervosismo e stanchezza di giornate lunghe e faticose spesso porta ad esagerazioni nelle frasi che si dicono e nei toni che si utilizzano come è successo anche a me. Licia Ronzulli, su incarico del presidente Berlusconi, svolge un compito difficile e proprio negli ultimi mesi ha dovuto affrontare una serie di dinamiche territoriali spesso complicate, ma l’incarico affidatole lo svolge in maniera appropriata. Ne sono un buon testimone perché anche a Palermo ha dimostrato di avere energia e capacità di mediazione».

Cattaneo, “pronti a lavorare con Ronzulli per crescita partito”

«Complimenti ed auguri alla senatrice Licia Ronzulli per il nuovo incarico di coordinatore regionale della Lombardia». Le congratulazioni arrivano da Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei Dipartimenti del partito di Silvio Berlusconi. «Questa regione – ha detto – legata storicamente a Forza Italia fin dalla nascita del partito, è pronta con i suoi amministratori locali ed eletti a guardare al futuro e alle prossime sfide elettorali con determinazione e impegno. Pronti dunque a lavorare insieme a Licia per la crescita del nostro movimento politico, sempre al fianco del presidente Silvio Berlusconi».

Bernini: «Un grande in bocca al lupo»

Congratulazioni anche dal presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. «Buon lavoro al neo commissario di Forza Italia in Lombardia, Licia Ronzulli, chiamata a rappresentare il partito in una regione strategica per l’Italia e in un momento così importante per la nostra famiglia politica. Un incarico impegnativo che siamo certi Licia saprà interpretare con la competenza, tenacia e determinazione che la contraddistinguono. Un grande in bocca al lupo da tutto il gruppo al Senato, che non farà mancare a Licia il suo contributo per affrontare insieme questa nuova sfida».