Cinghiali, commissario e Regione Lazio pronti agli abbattimenti in 48 ore. Cacciatori a disposizione… (video)

È cominciato il conto alla rovescia: i cinghiali a spasso per Roma e dintorni potrebbero avere le ore contate. Come riporta la Repubblica oggi nelle sue pagine locali: «Altre 24 ore. Al massimo 48. Poi, come si vocifera in Regione, il commissario straordinario nominato dal governo per contrastare l’avanzata della peste suina darà il via libera agli abbattimenti». E ancora: «Angelo Ferrari è pronto a firmare e il Lazio a recepire la sua ordinanza». Dopo recinzioni e contenimenti, evidentemente non risolutivi visti i numeri degli ungolati in giro per la capitale e fuori dal Grande raccordo anulare e verso i laghi a Nord di Roma. Con il rischio paventato dalla circolazione della peste suina africana. E i casi ricorrenti di aggressioni ai cittadini (l’ultimo caso è di due giorni fa nel quartiere Parioli della capitale di cui riportiamo da Youtube il video sotto), sono precedenti che oltre a mettere in allarme la gente, spaventano la task force al lavoro sulla gestione, ormai emergenziale, della situazione.

Cinghiali, commissario del governo e Regione Lazio pronti a dare il via agli abbattimenti

Una situazione, come sappiamo, su cui – al contrario – nulla si muove dal fronte dei rifiuti, la cui rimozione ristagna da tempo immemore. Con tutte le ricadute in materia di sanità pubblica e di invasione animalesche. Perché, come spiega il quotidiano diretto da Molinari in merito alla peste suina, «se è vero che gli esseri umani sono immuni, a rischio infezione ci sono pur sempre migliaia di maiali degli allevamenti della capitale». Con i «primi quattro casi di cinghiali positivi alla peste suina individuati tutti all’interno del parco dell’Insugherata, nel XV Municipio e all’interno dell’area di contenimento» a fare da precedente. Un trascorso, per quanto “confinato”, inquietante. Tanto che, malgrado le proteste e le accese recriminazioni delle associazioni ambientaliste e animaliste, gli abbattimenti diventano di ora in ora un’ipotesi sempre più probabile. Una eventualità concreta di cui ieri, non a caso, ha parlato apertamente anche l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato.

«Attualmente il numero di capi è al di fuori dell’equilibrio normale. Ci saranno anche abbattimenti»

Il quale, senza troppi giri di parole, sulla vexata quaestio ha dichiarato: «Attualmente il numero di capi è al di fuori dell’equilibrio normale. Ci saranno anche abbattimenti». Con i cacciatori pronti a mettersi in divisa e imbracciare la cartuccera. Sempre la Repubblica, non per niente, riferisce: «Federcaccia si è già messa a disposizione per la campagna venatoria straordinaria. Mentre nel XV Municipio si va avanti con la schermatura dei cassonetti dell’immondizia». Un’operazione che, conti alla mano, si è rivelata impegnativa e dispendiosa. Stando alle parole del minisindaco Daniele Torquati che a la Repubblica ha spiegato: «Finora abbiamo speso tra i 10 e i 12 mila euro. Fondi che abbiamo dovuto sottrarre da quelli che abbiamo a disposizione per la manutenzione stradale. Adesso ci aspettiamo un aiuto concreto».