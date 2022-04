“Vade retro Satana”: gli esorcisti di tutto il mondo a Roma. Il mistero della preghiera di liberazione

“Vade retro Satana”. Gli esorcisti di tutto il mondo si danno appuntamento a Roma – dal 16 al 21 maggio prossimi all’ateneo Pontificio Regina Apostolorum- per la XVI edizione del corso di esorcismo e preghiera di liberazione organizzato dall’Istituto Sacerdos (Istituto dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum/APRA) e dal Gris di Bologna (Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa).

Esorcisti a Roma

«Il corso, il primo e unico al mondo per taglio scientifico-interdisciplinare, – spiegano gli organizzatori – propone una ricerca accademica attenta e multidisciplinare, sul ministero dell’esorcismo e della preghiera di liberazione; il programma, con figure di altro profilo professionale, analizza la tematica attuale, spesso ancora poco conosciuta o non ben identificata». Come si legge sul sito di sacerdos.it, il corso «affronterà in maniera sistematica gli aspetti antropologici, fenomenologici, sociali, teologici, liturgici, canonici, pastorali, spirituali, medici, neuroscientifici, farmacologici, simbolici, criminologici, legali e giuridici del ministero dell’esorcismo e della preghiera di liberazione».

Esorcisti, il corso: chi partecipa

Nella settimana di confronto tra esorcisti sarà presentata una ricerca scientifica, realizzata dall’Istituto Sacerdos in collaborazione con il Gris e l’Università di Bologna. Ai dati raccolti si aggiungerà l’interpretazione di Thomas Csordas, antropologo di fama mondiale, esperto di incorporazione e fenomenologia culturale. Interverranno esorcisti di diverse confessioni cristiane. Ci sarà anche un esperto in demonologia, in ambito musulmano sunnita.Il corso sarà in italiano con traduzione simultanea in inglese e spagnolo.

L’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

L’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum è promosso dalla Congregazione dei Legionari di Cristo ed è stato canonicamente eretto dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica il 15 settembre 1993, con le Facoltà di Teologia e Filosofia. Il 20 luglio 1998, San Giovanni Paolo II ha concesso il titolo di Pontificio.

La facoltà di Bioetica

Il 23 aprile 1999 la Congregazione per l’Educazione Cattolica ha eretto inoltre l’Istituto Superiore di Scienze Religiose collegato alla Facoltà di Teologia con potere di conferire il grado accademico di Magisterium in Scientiis Religiosis. Il 10 marzo 2008 è stato ratificato il potere di conferire i gradi accademici di Baccalaureato e Licenza. Il 21 maggio 2001 la Congregazione per l’Educazione Cattolica ha approvato ed eretto la Facoltà di Bioetica per conferire i gradi accademici di Baccalaureato, Licenza e Dottorato.